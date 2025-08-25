El enigmático posteo de Melody Luz tras la reconciliación de Alex Caniggia con Charlotte: “Qué me importa”

Melody Luz llamó la atención en sus redes sociales con una serie de posteos que hizo en medio de la reconciliación de su pareja, Alex Caniggia, con Charlotte.

La bailarina estaba en conflicto tanto con su cuñada como con Mariana Nannis por las terribles críticas y el ninguneo que recibía de parte de ellas.

Ahora, luego de que Alex hiciera las pases con Charlotte, Melody compartió en sus historias de Instagram un video con una de las características frases de Moria Casán.

“A mí qué me importa qué caraj... piense la gente que no conozco. No me importa casi la que conozco, los que no conozco son numeral ¿quiénes son?“, se la escucha decir a la One en la grabación.

Cabe recordar que la enemistad se intensificó cuando Melody volvió a apostar al amor con Alex Caniggia. Incluso, hace unos días la bailarina le había respondido con firmeza a un usuario que le pedía que se reconciliara con su cuñada.

“La quise y la banqué mucho. Mandarla a terapia era parte de ese cariño. Pero de su parte solo recibí insultos y mentiras. Hasta no recibir unas disculpas sinceras cara a cara, no me interesa tener relación”, había explicado Luz sobre el motivo por el que no perdonaría a Charlotte.

