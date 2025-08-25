Milei combina campaña bonaerense con un nuevo viaje a EE.UU. para seducir empresarios

Inicio de campaña bonaerense: Javier Milei encabezará un acto en Junín para dar formal inicio a la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Agenda local: tras Junín, recorrerá Lomas de Zamora y cerrará la campaña en un club entre Moreno y General Rodríguez, en busca de derrotar al kirchnerismo en el distrito clave.

Viaje a EE.UU.: durante la veda electoral viajará a Los Ángeles y Las Vegas para reunirse con unos 50 empresarios y directivos hoteleros, en busca de atraer inversiones.

Contexto político adverso: el viaje ocurre luego de derrotas legislativas que golpearon al Gobierno, como la caída de decretos de desregulación y el rechazo a vetos presidenciales.

Agenda personal en Las Vegas: además de reuniones, Milei asistirá a la obra de su expareja, Fátima Florez, quien se presenta en el Hotel Casino Sahara el 5 y 6 de septiembre.

Vínculos republicanos: antes de partir, podría recibir en la Casa Rosada al gobernador de Georgia, Brian Kemp, reforzando su alineamiento con dirigentes republicanos de EE.UU.

En plena recta final hacia las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei vuelve a desplegar una estrategia que combina campaña electoral interna con gestiones en el exterior. El Presidente encabezará este lunes un acto en Junín para dar formal inicio a la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) y, apenas unos días más tarde, partirá a Estados Unidos para reunirse con empresarios en Los Ángeles y Las Vegas.

El desembarco en Junín estaba originalmente previsto para mediados de mes, pero fue suspendido por cuestiones climáticas advertidas por Casa Militar. Ahora, el mandatario hablará en el Teatro San Carlos, con capacidad para 2000 personas, en lo que será la principal foto de apoyo a los candidatos de su espacio en el distrito más codiciado del país. Tras esa presentación, se espera una recorrida por Lomas de Zamora y un cierre de campaña en un club ubicado en el límite entre Moreno y General Rodríguez.

La apuesta del oficialismo es clara: vencer al kirchnerismo en Buenos Aires para llegar con aire a los comicios de octubre. Milei, que se puso personalmente al frente de la campaña, buscará mostrarse como un Presidente activo y cercano a los votantes bonaerenses, mientras intenta sostener la narrativa de un Gobierno que, pese a los tropiezos en el Congreso, mantiene rumbo económico y político.

Viaje a Estados Unidos

Con la campaña ya en veda, Milei viajará a Los Ángeles, invitado por el economista Michael Milken, referente del instituto que lleva su apellido y organizador de foros globales de negocios. El Presidente ya había participado de esos encuentros, el último en enero pasado en Washington, donde invitó a empresarios a “apostar por la Argentina”.

Esta vez, sin embargo, no dará un discurso en un panel sino que mantendrá reuniones más acotadas y directas con un grupo de aproximadamente 50 empresarios de distintos sectores. Según fuentes oficiales, el objetivo es explicar de primera mano el rumbo económico y ratificar que el programa de ajuste y desregulación no se modificará pese a los traspiés legislativos.

El contexto no es menor: Milei llega al exterior luego de sufrir derrotas parlamentarias, entre ellas el rechazo al veto presidencial sobre la emergencia en discapacidad, la aprobación de leyes opositoras que presionan sobre el gasto público y la caída de varios decretos de desregulación. En ese marco, en la Bolsa de Comercio de Rosario volvió a apuntar contra el kirchnerismo y explicó la volatilidad financiera como consecuencia de lo que denominó “riesgo kuka”.

Tras su paso por California, el jefe de Estado se trasladará a Las Vegas, donde mantendrá contactos con directivos de cadenas hoteleras interesadas en proyectos de inversión. Pero su agenda también tendrá un costado personal: aprovechará para asistir a la obra teatral de su expareja, Fátima Florez, quien se presentará el 5 y 6 de septiembre en el Hotel Casino Sahara como parte de las celebraciones por el Mes de la Hispanidad. La actriz confirmó que se encontrarán en la ciudad y bromeó sobre la coincidencia de agendas.

El regreso a la Argentina está previsto para el 6 de septiembre, a tiempo para estar presente en las elecciones bonaerenses del día siguiente, en las que LLA aspira a obtener su primer triunfo de peso antes de la disputa nacional de octubre.

Vínculos con dirigentes republicanos

En paralelo a la preparación de este viaje, Milei podría recibir en la Casa Rosada al gobernador de Georgia, Brian Kemp, uno de los dirigentes republicanos cercanos a Donald Trump. La visita forma parte de la agenda de contactos que el mandatario argentino busca consolidar con el ala republicana estadounidense, donde ya tejió vínculos con dirigentes y funcionarios como Kristi Noem, Robert Kennedy Jr. y altos mandos militares de EE.UU.

La foto con Kemp reforzaría esa línea y permitiría a Milei equilibrar su exposición interna con gestos hacia el plano internacional, en momentos en que el oficialismo intenta mostrar que el Presidente no solo se concentra en la política doméstica, sino que también trabaja en la inserción de la Argentina en el escenario global.

Con esta agenda, Milei intenta sostener un delicado equilibrio: mostrarse como líder de campaña en la provincia clave del mapa electoral y, al mismo tiempo, como mandatario capaz de abrir puertas en Estados Unidos, el socio estratégico que busca para sostener su programa económico.