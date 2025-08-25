La Comisión Redactora de la Convención santafesina entra en etapa decisiva para la nueva Constitución

Inicio de la etapa final: la Comisión Redactora de la Convención santafesina comenzó a trabajar este lunes para ordenar y corregir más de 100 dictámenes de las comisiones temáticas.

Cronograma definido: entre lunes y martes se leerán los dictámenes y se repasará la actual Constitución, con el objetivo de evitar contradicciones y vacíos.

Facultades de la Redactora: podrá resolver discrepancias por sí misma o convocar a las comisiones de origen para aclaraciones.

Fondo y forma: además del debate político sobre artículos clave, se cuidará el estilo de redacción, con apoyo de una lingüista de la UNL.

Punto sensible: las cláusulas transitorias –más de veinte– marcarán el inicio de reformas trascendentes como la reelección del gobernador.

Meta final: la Convención apunta a que el 10 de septiembre se jure la nueva Constitución, tras un proceso que busca claridad, modernización y coherencia institucional.

La reforma constitucional de Santa Fe comienza a transitar su recta final. Desde este lunes al mediodía, la Comisión Redactora de la Convención se puso en marcha con el objetivo de ordenar, revisar y corregir los más de cien dictámenes que en las últimas semanas emitieron las comisiones temáticas. El cuerpo, integrado por 18 convencionales, será el encargado de dar forma definitiva a un texto que deberá jurarse el próximo 10 de septiembre, fecha que ya aparece marcada como el cierre de un proceso histórico.

El presidente de la Redactora, Joaquín Blanco, adelantó a El Litoral cómo será el cronograma de trabajo. Entre lunes y martes, los convencionales prevén dar lectura al centenar de dictámenes ya producidos y, en paralelo, repasar de punta a punta la Constitución provincial vigente. La premisa es clara: la nueva Carta Magna no puede dejar cabos sueltos. “Uno de los desafíos de la Comisión Redactora es que en la nueva Constitución no haya contradicciones, ni lagunas, ni ambigüedades ni omisiones”, sostuvo Blanco. Para ello, la Redactora tendrá potestad de resolver discrepancias y, en caso necesario, convocar a las comisiones de origen para aclarar puntos conflictivos.

El trabajo técnico no es menor. Aun cuando cada comisión temática avanzó con acuerdos parciales, la responsabilidad de la Redactora será dar coherencia y homogeneidad al texto final. Durante las sesiones de esta semana, además, cualquier convencional podrá acercar aportes, incluso aquellos que hayan acompañado dictámenes en minoría. De cumplirse los tiempos, el miércoles podrían comenzar a circular los primeros dictámenes parciales que luego pasarán al pleno de la Convención para su debate definitivo.

Fondo y forma

Más allá de las discusiones de fondo –políticamente más complejas–, Blanco subrayó que la Redactora también pondrá especial atención en las cuestiones de forma. La idea es que el nuevo texto constitucional no solo sea sólido en sus contenidos, sino también preciso en su lenguaje. “Un texto constitucional requiere un estilo de redacción particular, con un uso cuidadoso de los verbos”, explicó el presidente de la comisión. Por esa razón, se convocó a una lingüista de la Universidad Nacional del Litoral que brindará asesoramiento en materia gramatical y de redacción, para asegurar uniformidad y claridad.

El punto más espinoso será, probablemente, el de las cláusulas transitorias. Son más de veinte y definirán cuestiones sensibles, como la fecha a partir de la cual comenzarán a aplicarse cambios centrales, por ejemplo, la habilitación de la reelección del gobernador. En este terreno, las diferencias políticas se harán sentir con mayor fuerza y la redacción fina será clave para evitar interpretaciones contradictorias en el futuro.

Omisiones y simplificación

Otro aspecto que requerirá atención es la detección de omisiones en algunos dictámenes. La dinámica acelerada del debate dejó lagunas en temas puntuales que deberán ser subsanadas en esta instancia. También será necesario simplificar textos que, en su redacción original, quedaron extensos o desactualizados. El desafío es lograr una Constitución moderna, comprensible y a la altura de las demandas ciudadanas.

Con tres semanas de funcionamiento por delante, la Convención santafesina entra así en su etapa más decisiva. El trabajo de la Comisión Redactora se perfila como el corazón de un proceso que busca dejar una norma fundamental clara, actualizada y aplicable. De la prolijidad en este tramo dependerá, en gran medida, la solidez institucional del nuevo marco constitucional que los santafesinos jurarán el próximo 10 de septiembre.