Santa Fe avanza hacia su nueva Constitución: cierre de dictámenes y Comisión Redactora en marcha

Cierre de dictámenes y Comisión Redactora: se presentaron 105 dictámenes (36 de mayoría) y desde este lunes la Comisión Redactora comenzará a unificar y revisar los textos para crear el borrador final.

Trabajo de las comisiones: se abordaron derechos fundamentales, poder judicial, legislativo y ejecutivo, funcionamiento del Estado, régimen municipal, ordenamiento territorial y participación ciudadana.

Reelecciones y mandatos: la mayoría propone reelección consecutiva para gobernador, vice y legisladores, con períodos de descanso; minorías plantean reelecciones a partir de 2027 o restricciones distintas.

Bicameralidad y legislatura: se mantiene la bicameralidad con 50 diputados y 19 senadores, paridad de género y edades mínimas; minorías proponen legislaturas unicamerales y otras variantes.

Derechos, ficha limpia y Estado laico: se eliminan los fueros de proceso, se incorpora la “ficha limpia” y el dictamen de mayoría establece un Estado laico con relación regulada a todas las religiones reconocidas.

Otros puntos clave: se ratifica la soberanía sobre Malvinas, el sistema previsional es público e indelegable, se amplían mecanismos de participación ciudadana, se define la integración de la Corte Suprema y se reconoce autonomía municipal para ciudades mayores a 10 mil habitantes.

La provincia de Santa Fe pisa la recta final de su proceso de reforma constitucional. Tras semanas de debate en las distintas comisiones temáticas de la Convención Constituyente, el pasado viernes cerró el plazo para la presentación de dictámenes, dejando un total de 105 informes, de los cuales 36 corresponden a mayoría. Desde este lunes, la Comisión Redactora inicia el trabajo de consolidar esas conclusiones en un texto único que será sometido a votación y, eventualmente, jurado como nueva Constitución provincial.

El trabajo de las comisiones fue intenso y abarcó múltiples áreas del quehacer provincial. La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías presentó 37 dictámenes sobre derechos fundamentales como educación, trabajo, salud, agua, protección ambiental, derechos digitales y de las víctimas, así como mecanismos de amparo y participación política, incluyendo la implementación de la llamada “ficha limpia”. La Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales emitió 14 dictámenes centrados en la composición de la Corte Suprema de Justicia y el funcionamiento del Ministerio Público.

Por su parte, la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo elaboró 12 dictámenes que establecen reelecciones para gobernador y vicegobernador, limitaciones de mandatos para legisladores, atribuciones de cargos, composición de cámaras y fechas de inicio de sesiones ordinarias. La Comisión de Funcionamiento del Estado presentó 26 dictámenes relacionados con gasto público, causa Malvinas, colegios profesionales, seguridad pública y servicios, participación ciudadana y régimen de seguridad social. La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial sumó 16 dictámenes sobre autonomía municipal, recursos, ordenamiento territorial, áreas metropolitanas y derecho a dictar cartas orgánicas propias.

Reelecciones y bicameralidad

En materia de reelección, el dictamen de mayoría de Unidos, al que adhieren el Frente de la Esperanza y Emiliano Peralta, propone un mandato consecutivo para gobernador y vice, con un intervalo de un año tras dos mandatos. Los legisladores también podrían reelegirse con un período de descanso. El dictamen de disposiciones transitorias aclara que el mandato actual del gobernador y vice será considerado como el primero, mientras que los legisladores en funciones no contarán su mandato actual como inicial. Otros dictámenes minoritarios, como los de Peralta y Martínez, proponen que todas las reelecciones se habiliten recién en 2027.

En cuanto a la legislatura, el dictamen de mayoría mantiene la bicameralidad: 50 diputados y 19 senadores, con paridad de género. La Libertad Avanza y la convencional Malfesi propusieron en minoría una legislatura unicameral, con diferencias en la cantidad de integrantes y edades mínimas para asumir cargos. Las sesiones ordinarias comenzarían el 15 de febrero y finalizarían el 30 de noviembre según la mayoría, mientras LLA y otros convencionales plantean fechas alternativas.

Derechos, fueros y ficha limpia

Entre los cambios más significativos figura la eliminación de los fueros de proceso para legisladores, manteniendo los de opinión y arresto bajo condiciones específicas. Además, se incorporará la “ficha limpia”, impidiendo la candidatura a personas condenadas por delitos dolosos especificados por la ley, aunque los dictámenes minoritarios presentan matices sobre plazos y tipos de delitos.

En materia religiosa, el dictamen de mayoría establece un Estado laico, aunque reconoce la relación con todas las religiones legalmente reconocidas. Otros dictámenes minoritarios, como los de Más para Santa Fe y LLA, mantienen un lugar de privilegio a la Iglesia Católica, aunque con matices.

Otros puntos clave

La Constitución reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y promueve políticas educativas sobre la memoria histórica. El sistema previsional se mantiene público, solidario e indelegable. Se amplían mecanismos de participación ciudadana, como iniciativas populares, referéndums, consultas y revocación de mandatos, además de la creación de consejos asesores.

En lo judicial, se prevé una Corte Suprema con siete miembros, paridad de género y representación territorial, un Ministerio Público independiente y la figura de Defensor del Pueblo. Los municipios con más de 10 mil habitantes podrán dictar cartas orgánicas y ejercer autonomía política, administrativa y financiera, mientras que minorías plantean limitaciones según tamaño poblacional y enfatizan la creación de fondos compensadores y convenios interjurisdiccionales.

Con la Comisión Redactora ya en marcha, Santa Fe se encamina a consolidar un texto constitucional moderno, integral y equilibrado, que será la guía política y jurídica de la provincia por las próximas décadas.