La vicegobernadora radical de Maximiliano Pullaro respondió a Milei: “Si no hay cadáveres en la calle es por los gobernadores”

Gisela Scaglia salió a responder públicamente a los dichos del presidente Javier Milei sobre los salarios, cuando en el acto de la Fundación Faro dijo: “Si la gente no llegara a fin de mes, las calles tendrían que estar llenas de cadáveres”. La aliada de Maximiliano Pullaro replicó: “Si no hay es porque los gobernadores estamos sosteniendo lo que el Gobierno nacional abandonó”, aludiendo a instituciones como la universidad pública, el Conicet y el Inta, que “hicieron grande a la Argentina”.

A partir del diálogo con un medio local, la vicegobernadora de Santa Fe y candidata a diputada de Provincias Unidas señaló que “no se trata de elegir entre Milei y el kirchnerismo”, de cara a las elecciones provinciales de septiembre y las nacionales de octubre. Además, cuestionó a la candidata del peronismo: “Caren Tepp es la Alberto Fernández de Cristina, una cara para tapar al cuco de atrás, que es Agustín Rossi”, lanzó.

La también presidenta del PRO de Santa Fe valoró el equilibrio fiscal del Gobierno nacional, pero advirtió que “solo no alcanza” y señaló que “no hay una agenda de desarrollo ni una política social clara”. Así, la coalición Provincias Unidas, que reúne partidos de distintos signos ideológicos, persigue un objetivo mayor: “Estamos abriendo una puerta a algo mucho más grande: la Presidencia de la Nación para alguno de los gobernadores”.

Además, Scaglia destacó el modelo de gestión de Pullaro, basado en equilibrio fiscal, desarrollo privado y seguridad, y señaló que “Santa Fe es una provincia estable, que apuesta al crecimiento de las empresas y realiza obras estratégicas para su desarrollo”. “No hago futurología, pero sí pienso que hay que prepararse y poner en agenda los temas de las provincias. Si lo hacemos bien, Argentina puede tener un futuro enorme”, agregó.

De cara a la proyección nacional de Pullaro, afirmó: “De estos cinco gobernadores que hoy lideran, probablemente surja un presidente en el futuro. Maxi tendrá un rol fundamental”, dijo y ratificó su acompañamiento al actual gobernador en este proyecto político. “Venimos a hacer cosas difíciles y que den resultado”, concluyó.

Scaglia opinó sobre el escándalo en la ANDIS y la atención a personas con discapacidad

La candidata a diputada por Provincias Unidas cuestionó con dureza el caso de corrupción en el área de discapacidad vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A continuación de la destitución de Diego Spagnuolo, exdirector de la agencia, por la filtración de audios que mencionan presuntos pedidos de coimas relacionados con la compra de medicamentos, manifestó su preocupación por el impacto de esta situación.

“A organizaciones que trabajan con chicos con sordoceguera se las dejó endeudadas, sin recursos, mientras el Estado miraba para otro lado. Eso es inaceptable", sostuvo Scaglia.

La vicegobernadora además criticó que el Gobierno nacional no haya tomado medidas para ajustar las prestaciones por discapacidad a la inflación, diciendo que "podrían haberse ajustado desde el primer día, pero no se hizo nada". A la par cuestionó el veto presidencial a una ley sancionada en julio que buscaba actualizar los aranceles para prestadores de servicios de discapacidad y crear una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, argumentando que se lo rechazó por alegados riesgos fiscales, mientras el sector sigue desatendido.

Asímismo, pidió una investigación “seria y transparente” acerca de las denuncias de corrupción y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de un manejo ético y responsable de los recursos públicos en este ámbito. La causa está a cargo del juzgado federal de Sebastián Casanello.

Durante la mañana del viernes 22 de agosto se dispusieron las primeras medidas de prueba y se allanaron varios domicilios, la empresa investigada y la Agencia Nacional de Discapacidad. También se dictó el secreto de sumario.

CON INFORMACION DE PERFIL.COM