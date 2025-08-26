Siniestralidad vial en Rafaela: Viotti debe aceptar que alguien falla en su gobierno

El informe del Servicio de Emergencias SIES 107 Rafaela es claro y contundente: la gestión del Intendente Leonardo Viotti enfrenta serias fallas que no pueden ser ignoradas. No se trata de un simple error administrativo o de un inconveniente menor; estamos hablando de deficiencias que afectan directamente la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Es fundamental, entonces, que se comprenda que este no es solo un tema de crítica, sino una llamada urgente a la acción.

Creemos firmemente que la situación puede y debe revertirse mediante la implementación de políticas serias y efectivas. Para ello, es imprescindible contar con personas capacitadas y comprometidas con la cuestión de la seguridad vial, no con amigos o conocidos del entorno político del intendente. Necesitamos técnicos y profesionales que tengan la experiencia y el conocimiento necesarios para abordar esta problemática con seriedad.



Este no es un tema nuevo; llevamos mucho tiempo insistiendo en la urgencia de tomar medidas. La realidad es que Rafaela no puede seguir así. Los accidentes que se producen a diario son el resultado de la falta de una política de seguridad vial adecuada. Es indispensable que el Intendente comprenda que tiene el deber de designar a personas idóneas en áreas tan críticas. Si no lo hace, no solo está fallando en su responsabilidad, sino que se convierte en cómplice de las dolorosas estadísticas que diariamente afectan a familias rafaelinas.



Es hora de que se tome en serio esta situación y que se actúe con responsabilidad. La seguridad de nuestra comunidad no es un tema sobre el cual se pueda permitir un error; los ciudadanos de Rafaela merecemos un liderazgo que priorice nuestras vidas y nuestro bienestar."Si se puede evitar, no es un accidente", reza el dicho popular sobre siniestralidad vial. Viotti debe comprender que en sus manos está la tarea de encontrar una solución urgente; es de su exclusiva responsabilidad lograr una disminución significativa de estas desgraciadas estadísticas, ya que es el Intendente de Rafaela.