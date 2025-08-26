El Inter de Lautaro Martínez aplastó al Torino en el inicio de la Serie A

Inter de Milán arrancó la temporada de la Serie A con una verdadera exhibición de fútbol al golear 5-0 a Torino en el Giuseppe Meazza.

El conjunto dirigido por Cristian Chivu dejó en claro que va en busca del título que se le escapó la campaña pasada, con un rendimiento sólido y figuras en gran nivel.

Así fue la goleada de Inter ante Torino

El dominio comenzó desde el inicio, con presión alta y ataques constantes sobre el arco defendido por Franco Israel. A los 18 minutos, Alessandro Bastoni abrió el marcador con un anticipo aéreo que sorprendió a toda la defensa visitante. La superioridad continuó y, antes del descanso, Marcus Thuram amplió la ventaja con un derechazo cruzado tras asistencia de Susic.

En el complemento, un error grosero de Biraghi permitió que Lautaro Martínez aprovechara la ocasión para marcar el tercero con gran definición. El delantero argentino, además, fue clave al dar una asistencia en el tramo final del partido.

La fiesta continuó con otro gol de Thuram, esta vez de cabeza, tras un centro de Bastoni. El delantero francés fue ovacionado al dejar la cancha, cediendo su lugar a Ange-Yoan Bonny, quien cerró la goleada con el quinto tanto luego de una recuperación alta y pase de Lautaro.

De esta manera, el Inter comenzó el campeonato de la mejor manera, deslumbrando a su público y enviando un mensaje claro a sus rivales. Torino, en cambio, sufrió una derrota contundente de la que deberá reponerse rápido.

En el otro partido de la jornada, Udinese y Hellas Verona empataron 1-1, cerrando así la primera fecha de la Serie A, que dejó a seis equipos con puntaje ideal.

Fuente: 442