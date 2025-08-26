Francisco Comesaña brilló y salvó la primera jornada de argentinos en el US Open

El tenis argentino tuvo una jornada con sabor agridulce en el inicio del US Open. La gran noticia llegó de la mano de Francisco Comesaña (54º), quien se recuperó de un mal arranque y venció al local Alex Michelsen (32º) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4. Con este triunfo, el marplatense aseguró su lugar en la segunda ronda y enfrentará al británico Cameron Norrie (35º).

El Tiburón mostró carácter y consolidó la solidez exhibida en las últimas semanas, donde alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Su crecimiento también se refleja en el ranking, donde ascendió 17 puestos, y el torneo servirá como preparación clave de cara a la serie de Copa Davis ante Países Bajos.

En cambio, Sebastián Báez (39º) no pudo cortar su mala racha y cayó ante el sudafricano Lloyd Harris (353º) por 6-3, 7-5 y 6-4, sumando otra eliminación temprana en el circuito. Federico Gómez (203º), que accedió al cuadro principal desde la clasificación, luchó frente al británico Jack Draper, top 5 mundial, pero terminó cayendo por 6-4, 7-5, 6-7(7) y 6-2.

Cómo sigue la agenda de los argentinos en el US Open

Este martes será el turno de Francisco Cerúndolo (19º), que debutará ante el italiano Matteo Arnaldi (64º). En caso de ganar, se unirá en la segunda ronda a Comesaña y a Tomás Etcheverry (59º), quien ya superó a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (43º) y ahora enfrentará al checo Jiri Lehecka (21º).

Por el lado femenino, la marplatense Solana Sierra (74º) hará su debut ante la rumana Sorana Cirstea (41º), completando así la participación argentina en la primera ronda del US Open.

Fuente: 442