Conmoción en San Lorenzo: Falleció Valentino Guzmán Zanni, juvenil de 15 años

San Lorenzo comunicó en sus redes sociales el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni, jugador de las divisiones inferiores del club.

El lateral derecho hace más de dos años luchaba contra una dura enfermedad y a sus 15 años perdió la vida. El Ciclón le dedicó unas palabras en redes sociales y se decretaron tres días de luto.

El jugador fue diagnosticado hace ya más de dos años y para el 2023 fue a ver un entrenamiento de la primera, donde se fotografió con Rubén Insua y sus dirigidos, en un registro que pasará a la historia.

