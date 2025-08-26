La U de Chile pide sanciones para Independiente y rechaza ser eliminada tras los incidentes en Avellaneda

El escándalo por los graves hechos de violencia ocurridos en Avellaneda durante el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana sigue generando repercusiones.

El abogado de la institución chilena, José Ramón Correa, rompió el silencio y marcó la postura oficial del club frente a la Conmebol. “La U no debiese quedar eliminada. Nosotros no éramos el club organizador”, afirmó, en relación al pedido que presentarán para que el organismo sancione al conjunto argentino.

En la misma línea, Correa consideró: “Me costaría mucho pensar un caso donde por actos homicidas el sancionado sea el equipo visitante”. También señaló que, tras los incidentes en el Estadio Libertadores de América, desde Independiente no hubo contacto con la U de Chile: “Hasta este momento no hemos recibido una llamada. A lo mejor en Chile tenemos otra cultura: cuando hay una tragedia dejamos de lado las diferencias”.

Un medio chileno mostró un video de los barras de U de Chile atacando a los hinchas de Independiente

En paralelo, un medio chileno difundió un informe televisivo en el que se muestra cómo la barra brava de la Universidad de Chile atacó a la parcialidad local con fierros, butacas y bombas. Las imágenes se suman a los testimonios sobre los disturbios que dejaron más de 300 detenidos en Avellaneda.

El conflicto ahora quedó en manos de la CONMEBOL, que deberá decidir las sanciones disciplinarias y definir el futuro de la U de Chile en la competencia continental.

Fuente: 442