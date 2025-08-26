Escándalo en el US Open: Daniil Medvedev explotó contra el umpire tras la irrupción de un fotógrafo

Daniil Medvedev debutó con derrota en el US Open 2025, pero protagonizó un momento que quedará en la historia del torneo que supo ganar en 2021.

Medvedev (13) se presentó ante el francés Benjamin Bonzi (51) por la primera ronda del US Open y el estadio Louis Armstrong fue testigo de una situación insólita que ya le dio la vuelta al mundo.

Bonzi sacaba para partido en el tercer set y tras fallar el primer saque un fotógrafo ingresó al court creyendo que el partido había finalizado. El reportero gráfico se corrió para tener una mejor toma del vencedor, pero jamás advirtió ser el único en movimiento.

El juez de silla, Greg Allensworth, frenó el segundo saque de Bonzi pidiéndole al fotógrafo que abandone inmediatamente el sitio. También decidió repetir el punto, anulando el primer servicio del francés.

Bonzi sacaba para partido en el tercer set y tras fallar el primer saque un fotógrafo ingresó al court creyendo que el partido había finalizado. El reportero gráfico se corrió para tener una mejor toma del vencedor, pero jamás advirtió ser el único en movimiento.

El juez de silla, Greg Allensworth, frenó el segundo saque de Bonzi pidiéndole al fotógrafo que abandone inmediatamente el sitio. También decidió repetir el punto, anulando el primer servicio del francés.

Esta decisión generó la reacción de Daniil Medvedev, quien consideró injusto repetir el punto desde el primer saque y perdió su eje, increpando al juez de silla.

El ruso no solo criticó la decisión del juez, sino que además alentó al público presente a abuchearlo, y el estadio reaccionó acompañando a Medvedev en el repudio contra Allensworth.

Medvedev se fortaleció en el escándalo, pero quedó eliminado del US Open

Benjamin Bonzi no podía hacer su saque ante el bullicio del público, y también se quejó con el juez de silla. Finalmente el francés sacó y Daniil Medvedev logró levantar el match point, quebrar el saque rival y ganar la tercera manga.

Medvedev utilizó la situación a su favor y barrió a Bonzi con terrible 6-0 en el cuarto, forzando definición en el quinto set.

Finalmente Bonzi se terminó imponiendo para ganar el partido 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4, eliminando al ruso.

Medvedev se acercó a la épica pero terminó a pura frustración, rompiendo su raqueta tras ser eliminado prematuramente del último Grand Slam del año.

La decisión del US Open con el fotógrafo que irrumpió el court

El juez de silla Greg Allensworth decidió expulsar del estadio al fotógrafo intruso, tras el estallido de Medvedev y la reacción del público.

Tras finalizar el encuentro, The Athletic aseguró que la organización retiró la acreditación de prensa del reportero gráfico, quien tampoco podrá ingresar a Flushing Meadows en lo que resta de torneo.

Fuente: 442