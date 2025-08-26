El nuevo equipo de la Fórmula 1 anunció a sus dos pilotos para la temporada 2026

La Fórmula 1 contará con once equipos a partir de la temporada 2026 tras la incorporación de Cadillac a la máxima categoría del automovilismo. Después de varios meses de incógnita, la escudería estadounidense reveló su alineación de pilotos para su estreno en la competición.

Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas harán su regreso a la F1 desde el año próximo tras ser elegidos por Cadillac, una decisión que se hizo oficial este martes y que está basada en la experiencia y la trayectoria de ambos corredores que saben lo que es ganar carreras y subirse a podios.

Cadillac había estudiado distintas opciones para su alineación de pilotos y terminó por descartar la idea de apostar por corredores jóvenes como Mick Schumacher, Guanyu Zhou y Jack Doohan, entre otros que sonaron como candidatos. Entre ellos también estuvieron los argentinos Franco Colapinto y Nicolás Varrone.

Con el respaldo de TWG Motorsports y General Motors (GM), la escudería estadounidense tendrá sede en Silverstone, Reino Unido, y se incorporará inicialmente como equipo cliente de Ferrari con la proyección de producir sus propios motores desde 2028.

Fuente: TN