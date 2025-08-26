La indirecta de Sofía Gonet a Homero Pettinato en medio de su exclusivo viaje a Egipto

Luego de haberlo visto en una fiesta, Sofía Gonet sorprendió en sus redes sociales al mandarle una indirecta a Homero Pettinato, su exnovio

Sus palabras surgieron en medio del exclusivo viaje que emprendió a Egipto, desde donde está compartiendo fotos de increíbles paisajes y puntos turísticos.

En ese contexto, Sofía compartió una historia en la que mostraba la escritura jeroglífica en piedras. “¿Vuelvo con Homero, dice?“, exclamó con sorpresa mientras simulaba que leía.

“Dice: ‘Homero, por favor perdoname, volvé conmigo’”, lanzó también la influencer a modo de indirecta en el video que grabó junto a una de sus amigas. “¿Los egipcios predijeron la reconciliación de la reini y Homero?”, se puede leer en el clip.

Cabe recordar que ambos se reencontraron el jueves en el cumpleaños de un amigo que tienen en común. Incluso, al aire de Olga el streamer había deslizado con humor que pasaron la noche juntos.

Por eso, los fanáticos de La Reini reaccionaron a esta posible reconciliación y le dejaron varios comentarios. “Con todo lo que te defendí en Twitter no te voy a perdonar si volvés con él”, le dijo una usuaria con firmeza.

Fuente: TN