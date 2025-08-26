Wanda Nara estaría saliendo con un socio de Elías Piccirillo: "La pulsera que le regaló es de Jesica Cirio"

Wanda Nara volvió a ser mencionada en Sálvese Quien Pueda (América), en esta ocasión porque estaría saliendo con un socio de Elías Piccirillo. En medio de versiones cruzadas, se habló de una pulsera con historia relacionada a Jesica Cirio y de un nuevo vínculo que podría ir más allá de lo comercial.

Wanda Nara estaría iniciando una relación con un socio de Elías Piccirillo

Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena mediática, esta vez por un supuesto vínculo sentimental con un socio de Elías Piccirillo, expareja de Jesica Cirio. La información fue revelada en el programa Sálvese quien pueda (América), donde aportaron detalles que generaron revuelo, sobre todo por un nuevo accesorio de la artista.

En este sentido, Majo Martino contó que una fuente cercana al empresario le reveló que “Wanda Nara estaría saliendo con Martín Migueles". El joven no solo tendría una relación cercana con el agente inmobiliario, sino que además “le lleva comida todos los días a la cárcel”.

Esta rutina diaria habría fortalecido el vínculo en medio de una situación judicial compleja que involucra al financista. “Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa”, aseguró la panelista. De esta forma dejaron entrever que él no sería ajeno a los conflictos legales que rodean al ex de Cirio.

El dato que encendió las alarmas fue una imagen publicada por Wanda Nara en sus redes sociales, donde se la ve luciendo una pulsera con un corazón rojo. “La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él”, afirmó Majo Martino, en referencia a Martín Migueles. La conductora Yanina Latorre reaccionó con ironía: “Ay, Wanda, ¿dónde te metiste?”.

Sin embargo, luego revelaron que el accesorio en cuestión sería parte del guardarropa que compartían Elías Piccirillo y Jesica Cirio. “¿La pulsera era de Jesica?”, preguntaron desde el panel. “Obvio”, respondió Martino, confirmando que el objeto habría pertenecido a la modelo. Según explicó, “me dijeron que él le está vendiendo las cosas que quedaron en la casa, para recuperar parte de la plata que le debe”, en referencia a la deuda que el empresario tendría con su socio.

Por otro lado, la periodista reveló que Martín Migueles habría recibido una propiedad como parte de pago por esa deuda. Según agregó, el empresario le habría firmado un contrato de alquiler por diez años, como forma de compensar el dinero adeudado. La relación entre Wanda Nara y el joven aún no fue confirmada por ninguno de los protagonistas, pero desde SQP sostienen que “estarían teniendo un vínculo”.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras lucir una pulsera que, según reveló Sálvese Quien Pueda, pertenecería al anterior guardarropa de Jesica Cirio. El detalle se suma a las versiones que indican que la empresaria estaría saliendo con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo.

Fuente: caras.perfil.com