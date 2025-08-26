Turismo: ¿cómo volar por Argentina y alojarse en varios destinos con cuotas sin interés?

El Banco Nación presentó beneficios exclusivos para viajar por el país, a través de un abanico de ofertas con promociones en vuelos, hoteles, hosterías y alquiler de autos con los medios de pagos de la entidad.

De esta manera, el Banco Nación busca apoyar al turismo a nivel nacional y potencia el desarrollo de un sector clave para la economía del país.

* Aerolíneas Argentinas: vuelos nacionales en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA, disponibles tanto en sucursales como en el canal online.

* Despegar.com: viajes por Argentina en hasta 9 cuotas sin interés del 25 al 31 de agosto, y hasta 12 cuotas sin interés del 27 al 31 de agosto, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA.

* Hotelería, hosterías y alquiler de autos: beneficios de 6 y 12 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito BNA y con BNA+ MODO. Vigente hasta el 31/08/25.

Los números del primer semestre

El déficit en la balanza de turismo se amplió en el primer semestre de 2025, a favor de un tipo de cambio que facilitó la salida de divisas del país en detrimento del mercado interno, según se indica en la Encuesta de Turismo Internacional que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El informe precisa que entre enero y junio se registraron 10.936.500 viajes de residentes en el país al exterior, lo que implica un incremento de 54,6% con relación al mismo período del año pasado. En tanto, los ingresos fueron algo más de 4.402.400, que equivale a un retroceso del 23,6%.

Cabe aclarar que ambos totales no son viajantes únicos y toma como referencia para el conteo cuatro aeropuertos internacionales (Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Mendoza), el Paso Cristo Redentor y el Puerto de Buenos Aires. En consecuencia, no se toman en cuenta otro tanto de salidas fronterizas que también son muy utilizadas, especialmente por quienes van de vacaciones a países limítrofes.

De todas maneras el trabajo del INDEC permitIó marcar una tendencia y reflejar que sucede con el turismo y en especial el efecto que produce el tipo de cambio.

Fuente: Rosario3