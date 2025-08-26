La reforma constitucional santafesina entra en etapa de definiciones: Unidos acelera el cronograma de plenarios

La Convención Reformadora de Santa Fe avanza con cinco plenarios para votar los dictámenes de las comisiones, bajo la revisión de la Comisión Redactora.

Entre las reformas al Poder Legislativo se destacan la nueva elección proporcional de diputados, ampliación del período ordinario, límites a la reelección y a los fueros.

Para el Poder Ejecutivo se habilita la reelección de gobernador y vice, aclarando que el actual mandato de Pullaro cuenta como primero.

El texto incluye 24 cláusulas transitorias, como leyes de salud y educación, el voto a los 16 años y plazos de dos años para sancionar normas derivadas de la reforma.

En el Poder Judicial, se redefine la integración de la Corte Suprema y se mantienen vigentes procesos y organismos hasta que se dicten nuevas leyes.

El oficialismo mantiene la fórmula de “indeleble” para la función previsional, en contra de la oposición que pide que sea “intransferible”.

La Convención Reformadora de Santa Fe comienza una semana clave. El oficialismo de Unidos trazó una hoja de ruta con cinco plenarios destinados a votar los dictámenes elaborados por las cinco comisiones temáticas, que ya fueron entregados a la Comisión Redactora. Este cuerpo inició ayer su trabajo de pulido, con el apoyo de una especialista en Lingüística de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), para garantizar claridad y coherencia en los textos.

El presidente de la Convención, Felipe Michlig, encabezará este miércoles la reunión de Labor Parlamentaria que definirá el cronograma. El objetivo es realizar un primer plenario ese mismo día, un segundo el viernes y los tres restantes durante la próxima semana. La estrategia oficialista apunta a que la última semana quede reservada para la versión final del texto, ya revisada y con la numeración definitiva de los artículos.

“Estamos acá para aclarar los temas y evitar confusiones en los textos. No venimos a discutir el sentido político de los artículos, sino la redacción”, enfatizó Fabián Bastia (Unidos), al explicar la función de la Comisión Redactora. La aclaración respondió a planteos opositores, que buscaron volver a discutir cuestiones de fondo como el sistema previsional.

Primeros debates en el recinto

De acuerdo con lo previsto, en el plenario de este miércoles se tratarán los dictámenes de las comisiones de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Entre los puntos destacados figura la nueva conformación de la Cámara de Diputados, que será elegida en su totalidad mediante un sistema proporcional. También se extiende el período ordinario de sesiones —del 15 de febrero al 30 de noviembre—, se fijan límites a la reelección de legisladores y se restringe el alcance de los fueros.

Otra modificación relevante es la simplificación del procedimiento de sanción de leyes, que pasará de cinco a tres pasos. En cuanto al Poder Ejecutivo, la reforma habilita la reelección del gobernador y vicegobernador, con una cláusula transitoria que establece que el actual mandato de Maximiliano Pullaro se considerará el primero.

La Comisión Redactora citó a representantes de las comisiones temáticas para este martes, con el objetivo de despejar dudas y ajustar redacciones antes de los debates en el recinto.

Cláusulas transitorias y reformas clave

El borrador constitucional incluye 24 cláusulas transitorias de mayoría. Entre ellas, la obligación de sancionar en un plazo máximo de dos años leyes clave en materia de salud integral, educación y organización municipal. También se prevé la incorporación de los mayores de 16 años al padrón electoral.

En el plano previsional, Unidos insiste en mantener la redacción que define como “indelegable” la función del Estado provincial en la materia. Más para Santa Fe, en cambio, reclama que se declare “intransferible”, en línea con la Ley que declaró la necesidad de la reforma y que fijó un régimen de reparto solidario exclusivo de la provincia. “El artículo 21 trae problemas si no se ajusta a ese mandato”, advirtió Diego Giuliano (Más para Santa Fe).

El Poder Judicial también aparece en las transitorias. Se dispone que el Procurador General continuará integrando la Corte Suprema con jerarquía y remuneración hasta su jubilación, tras lo cual no será reemplazado. Además, los concursos en trámite para jueces, fiscales y defensores seguirán bajo las reglas vigentes hasta su finalización.

En tanto, hasta que se dicten nuevas normas, continuarán funcionando los institutos actuales del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y las defensorías civiles y del Ministerio Pupilar.

El régimen municipal bajo revisión

Otro de los ejes de debate es el régimen municipal. La futura Constitución prevé un año para dictar la nueva Ley Orgánica de Municipios y dos años para la de coparticipación. Además, se otorga a las ciudades de menos de 10.000 habitantes organizadas como municipios la opción de mantener su estructura actual o adaptarse al nuevo marco legal, decisión que deberá ser refrendada por ordenanza aprobada por dos tercios de sus concejos.

Lo que viene

El oficialismo apuesta a cumplir con los plazos para llegar a la última semana con un texto final consolidado. Sin embargo, el debate sobre el sistema previsional promete tensiones en el recinto, posiblemente este viernes. Allí se pondrá a prueba la capacidad de Unidos para sostener su dictamen de mayoría frente a las objeciones opositoras.

La Convención Reformadora avanza hacia el tramo decisivo de un proceso histórico: el rediseño de la Constitución provincial después de más de seis décadas. Las próximas sesiones marcarán el pulso político de una reforma que busca actualizar instituciones y derechos en Santa Fe, pero que también enfrenta las viejas tensiones sobre la distribución del poder y la protección de derechos sociales.