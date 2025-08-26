El Colegio de Abogados alerta por la reforma constitucional: “Un retroceso institucional en la selección de jueces”

El Colegio de Abogados de Santa Fe expresó su “profunda preocupación” por el dictamen de la Comisión de Justicia de la Convención Constituyente sobre la selección de jueces, fiscales y defensores.

El dictamen mantiene al Consejo de la Magistratura como órgano asesor del Poder Ejecutivo, sin carácter vinculante.

Según el Colegio, esto reproduce el sistema actual, donde el gobernador elige sin orden de mérito entre los postulantes que aprueban los exámenes.

La entidad sostiene que el esquema resta transparencia y objetividad, y compromete la independencia judicial.

Reclaman la creación de un Consejo de la Magistratura independiente, capaz de elaborar ternas vinculantes para el gobernador.

Advierten que aprobar el dictamen sería un “grave retroceso institucional” y que Santa Fe perdería la oportunidad de fortalecer sus instituciones y consolidar una justicia autónoma.

El debate en la Convención Constituyente de Santa Fe sumó un nuevo capítulo de tensión con la advertencia del Colegio de Profesionales de la Abogacía, que expresó su “profunda preocupación” por el dictamen de la Comisión de Justicia respecto del sistema de selección de jueces, fiscales y defensores. La entidad cuestionó con dureza la decisión de mantener al Consejo de la Magistratura bajo la órbita del Poder Ejecutivo, con un carácter meramente asesor y sin capacidad de decisión vinculante.

El presidente del Colegio, Andrés Abramovich, fue categórico: “Los convencionales avanzan hacia un esquema de Consejo Asesor, que dependerá del Poder Ejecutivo, y que no tendrá decisiones de carácter vinculante. De esta manera, seguirá siendo el poder político el que designe jueces, fiscales y defensores en la provincia de Santa Fe”.

Según el dictamen de mayoría, el nuevo Consejo funcionará como un órgano asesor que elevará propuestas al gobernador, pero sin establecer un orden de mérito ni la obligatoriedad de tomar en cuenta los resultados de los exámenes que rinden los aspirantes a cargos judiciales. Abramovich consideró que esta modalidad replica el sistema actual y frustra la posibilidad de contar con un mecanismo más transparente y autónomo.

“En estos momentos –explicó–, todos los que se presentan a rendir los exámenes y aprueban están en condiciones de ser elegidos por el gobernador para conformar ternas que se envían a la Asamblea Legislativa. Da lo mismo si un postulante saca 10 o un 6. No hay orden de mérito, y esto es algo crucial que debería corregirse con la reforma”.

El comunicado del Colegio de Abogados va en la misma línea. Allí se advierte que el esquema planteado por la Convención “implica que las propuestas carezcan de carácter vinculante, reduciéndose a simples recomendaciones sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”. Y agrega: “Tal diseño quita transparencia y objetividad al proceso de selección, comprometiendo de manera directa la garantía esencial de independencia del Poder Judicial”.

La crítica central es que la provincia pierde una oportunidad histórica de fortalecer sus instituciones. “Entendemos que esta decisión constituye un grave retroceso institucional, pues desaprovecha la ocasión de dotar a Santa Fe de un organismo plural y autónomo que asegure procesos transparentes y confiables para la designación de magistrados, fiscales y defensores”, señala el texto.

La preocupación del Colegio se enmarca en una discusión más amplia sobre la independencia judicial en Argentina. En varias provincias y en el ámbito nacional, los Consejos de la Magistratura tienen como función ordenar los concursos, elaborar ternas de candidatos y garantizar un proceso basado en méritos y transparencia. En cambio, en Santa Fe, el gobernador conserva la potestad de seleccionar entre todos los que aprobaron, sin distinción de calificaciones, lo que para los especialistas habilita un margen discrecional demasiado amplio.

Abramovich sostuvo que la propuesta que impulsa la mayoría de la Convención no resuelve este problema: “Este consejo asesor no generará ternas vinculantes. El gobernador seguirá eligiendo libremente, sin obligación de respetar méritos ni exámenes. En definitiva, la política continuará determinando quién ocupa cargos claves en la Justicia”.

El Colegio insistió en que un Consejo de la Magistratura independiente permitiría consolidar una justicia verdaderamente autónoma, un requisito indispensable para el fortalecimiento del sistema democrático y el respeto al Estado de Derecho. “Santa Fe perdería la posibilidad de consolidarse como modelo de provincia con instituciones sólidas”, remarcaron.

La reforma constitucional santafesina sigue generando debates intensos, y el capítulo sobre el Poder Judicial promete ser uno de los más conflictivos. Mientras el oficialismo defiende el esquema asesor como una vía para agilizar los procesos, la comunidad jurídica reclama garantías de independencia real. La tensión entre política y justicia, una vez más, queda expuesta en el corazón mismo de la discusión institucional.