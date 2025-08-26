Francisco Cerúndolo se llevó un histórico partido y está en segunda ronda del US Open

En el Court 7 del US Open 2025, Francisco Cerúndolo protagonizó una remontada que quedará grabada en la memoria. Superó al italiano Matteo Arnaldi tras caer en los dos primeros sets, con un marcador final de 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

El inicio favoreció claramente a Arnaldi, quien impuso agresividad y precisión para tomar ventaja. Cerúndolo, visiblemente incómodo, no encontraba su ritmo y cedió los primeros sets sin grandes oposiciones.

Sin embargo, algo cambió en el tercer set. Cerúndolo encontró profundidad en la derecha y mejoró su servicio. Fue un parcial disputado: lo ganó 7-5, en un momento clave que le devolvió la esperanza.

El cuarto capítulo mantuvo la tónica del resurgimiento: Cerúndolo alzó su nivel mental y técnico, quebró el servicio rival y cerró 6-4. En el set decisivo, el argentino desplegó su arsenal con devoluciones profundas y un temple sólido. Y mucha confianza para su primera remontada desde un 0-2.

Cerúndolo, cabeza de serie N°19, reafirmó su condición frente al 64º del mundo. Además, en el contexto de esta temporada, la remontada no solo lo impulsa en el torneo, sino que refuerza su perfil como jugador preparado para grandes desafíos tras su primera victoria en Grand Slam desde Australia.

Fuente: espn