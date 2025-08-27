Inseguridad y siniestralidad vial: es necesario cirugía mayor

La gestión de Leonardo Viotti enfrenta críticas por la falta de soluciones en inseguridad y política vial en Rafaela.

Sin duda, el talón de Aquiles de la gestión de Leonardo Viotti es la falta de respuesta que la gente percibe sobre dos temas muy sensibles: la inseguridad que se vive en Rafaela, que no tiene solución a la vista, y la ausencia de una política vial que aborde la problemática del tránsito en la ciudad, la cual, día a día, engrosa las estadísticas con números asombrosos en materia de siniestralidad y que tampoco parece tener solución.

Ya hemos repetido hasta el cansancio que uno de los grandes problemas de esta gestión es la ausencia de una política adecuada en ambas áreas. Lo más grave es que no están dirigidas por funcionarios que hayan demostrado capacidad para abordar estos temas. Viotti debe tener la decisión de designar a personas idóneas y capacitadas; no se puede seguir "haciendo política" con dos temas tan preocupantes para la sociedad rafaelina.

En Rafaela no hay seguridad, y la gente no puede salir tranquila a la calle, ya que los robos están a la orden del día. Además, circular por sus calles se ha vuelto complicado; el caos en el tránsito convierte a la ciudad en un lugar peligroso y las estadísticas en materia de accidentología son literalmente alarmantes. Es perentorio que el intendente tome una determinación al respecto y estas áreas sean cubiertas por personas que sepan, que sean idóneas y responsables. No se puede seguir improvisando; la vida de los rafaelinos está en juego.