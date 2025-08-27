Este martes, los concejales de Rafaela se reunieron con jueces de faltas municipales en la sala de sesiones del Concejo Municipal. Entre los presentes se encontraban Nicolás Borda Bossana, Claudio Nicola, Juan Marcussi y Alejandro Chiavassa.

El objetivo de la reunión fue discutir la actualización del Código Municipal de Faltas, donde se propusieron cambios para continuar el trabajo en las próximas semanas hasta su votación. Recientemente, se presentó un Proyecto de Ordenanza para derogar el Decreto 3.686 y lanzar un nuevo código, que incorporará 46 artículos.

Claudio Nicola expresó que la modificación del código, una necesidad histórica desde su implementación en 1971, busca modernizar la norma legal. Destacó el papel de figuras jurídicas como Omar Vecchioli y Marco Antonio Terragni en su redacción inicial. Nicola subrayó la importancia de incorporar tecnología en las notificaciones y en el proceso de constatación de infracciones, permitiendo el uso de correos electrónicos y aplicaciones como WhatsApp para agilizar los trámites.

Por su parte, Borda Bossana destacó la necesidad de adaptar la normativa a las nuevas formas de comunicación entre ciudadanos y juzgados, que se han diversificado desde la pandemia.

El concejal Augusto Rolando, impulsor del proyecto, destacó la integración de nuevas tecnologías, como las cámaras de monitoreo, para la gestión de multas de tránsito. Anunció que se revisará la redacción final del código en una próxima reunión con los jueces para llevar un borrador a la comisión.

Este Proyecto, que requiere despacho de comisión, se espera sea tratado en una sesión ordinaria en septiembre.