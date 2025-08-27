Solana Sierra perdió contra Sorana Cirstea y quedó eliminada en la primera ronda del US Open

Gran debut en el masculino, flojo en el femenino. Tras la victoria de Francisco Cerúndolo, la argentina Solana Sierra quedó eliminada del US Open en primera ronda tras caer ante la rumana Sorana Cîrstea por 7-5 y 6-0.

Luego de una hora y 12 minutos de juego, la marplatense de 21 años, única representante argentina en el cuadro principal, se despidió del US Open y cerró su participación en Grand Slams para 2025.

El Court 6 del USTA Billie Jean King National Tennis Center le jugó una mala pasada a la representante de la Albiceleste. A pesar de haber hecho un primer set que parecía no tener dueña, sobre el final la rumana rompió el partido con el primer break-point y cerró su primer parcial con un intento 7-5.

En el segundo set, Sierra se mostró mucho más errática y deslucida en su juego: no logró contrarrestar los ataques de Cîrstea y, tras sufrir dos quiebres más, la campeona del WTA 250 de Cleveland selló su pase a la segunda ronda.

Con respecto al ranking, Solana mantendrá la posición 74, ya que fue eliminada en la misma ronda que el año pasado. Sin embargo, podría ser superada por tenistas que estén justo detrás de ella.

De ahora en adelante, Sierra podría participar en el WTA 250 de San Pablo y en el WTA 500 de Guadalajara, que se disputarán entre la segunda y tercera semana de septiembre.

Fuente: 442