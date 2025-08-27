Lionel Messi regresa a Inter Miami antes de sumarse a la Selección Argentina

El Inter Miami jugará un clásico especial ante Orlando City, ya que el ganador clasificará a la final de la Leagues Cup, torneo que tendrá campeón de MLS tras la eliminación de todos los equipos mexicanos en carrera.

Lionel Messi apunta a no perderse la semifinal tras superar la lesión muscular que lo mantuvo afuera en cuatro de los últimos seis partidos de Inter Miami. El capitán se lesionó a principios de agosto, siendo reemplazado en los minutos iniciales del duelo ante Necaxa, y dos partidos después volvió con gol ante Los Angeles Galaxy.

Parecía que Messi estaba de regreso, pero se resintió de la dolencia y volvió a ausentarse en otro par de compromisos, bajándose a último momento de la convocatoria de cuartos de final de Leagues Cup ante Tigres.

Lionel Messi jugará para Inter Miami en el último partido previo a Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Messi realizó la jornada de entrenamientos junto a sus compañeros y se espera que esté disponible para enfrentar a Orlando City, un rival que goleó a Inter Miami en los dos partidos que disputaron en 2025.

La clasificación de Inter Miami a las semis de Leagues Cup hizo que MLS reprogramara para fines de septiembre su partido liguero ante Chicago Fire, originalmente previsto para el próximo sábado.

De esta manera, el duelo ante Orlando City será el último que Inter Miami dispute antes de la Fecha FIFA, por lo que Messi quedará liberado antes de sumarse a la Selección Argentina.

El capitán albiceleste podrá continuar su recuperación y puesta a punto con la mira en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, que podría tener su último partido oficial en territorio argentino.

Fuente: 442