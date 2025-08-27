Fórmula 1 2026: confirmaciones, incógnitas y los grandes cambios en la parrilla de pilotos

Luego de una larga pausa por el parate de verano, la Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos.

Más allá del regreso de la actividad, lo que más llamó la atención fue la confirmación de los pilotos de Cadillac, el nuevo equipo que ingresará a la Máxima Competencia en la temporada 2026. Por eso, muchos fanáticos del automovilismo se preguntan...

¿Cómo quedó el cuadro de pilotos para la próxima temporada?

A pesar de que aún faltan un par de meses para la confirmación oficial de los pilotos que integrarán la parrilla del próximo año, varias escuderías ya tienen asegurados a sus corredores.

Algunas de estas escuderías son: McLaren, que seguirá apostando por la sólida dupla de Lando Norris y Oscar Piastri; Aston Martin, que mantendrá a Fernando Alonso y Lance Stroll; Haas, que confía en Oliver Bearman y Esteban Ocon; Williams Racing, que continuará con Alexander Albon y Carlos Sainz; y Ferrari, que alineará a Charles Leclerc junto a Lewis Hamilton.

A estas escuderías se les sumarán dos grandes incorporaciones a la parrilla: Audi, que reemplazará a Kick Sauber pero mantendrá a sus pilotos, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto; y el nuevo equipo de Cadillac, que estará conformado por Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez.

Si bien la mayoría de las escuderías ya tienen su alineación completa, aún hay algunas que mantienen grandes incógnitas. Una de ellas es Red Bull: Max Verstappen continuará siendo parte del equipo, pero el japonés Yuki Tsunoda aún no está confirmado para la próxima temporada.

Lo más probable es que, ante este escenario, quien asuma sea Isack Hadjar, el piloto francés y actual rookie, quien tiene muchas posibilidades de intercambiar su asiento con el del japonés, pasando de Red Bull Racing a Red Bull, para convertirse en compañero del neerlandés, actual campeón del mundo.

Completando el equipo RB Racing podría estar Arvid Lindblad, quien obtuvo su Superlicencia con tan solo 17 años, o el español Álex Palou, una eminencia en la IndyCar.

Otro de los equipos que aún mantiene dudas es la histórica Mercedes. George Russell finaliza su vínculo en 2025, pero todo indica que será renovado, junto a su compañero, el rookie italiano Andrea Kimi Antonelli. A pesar de estar atravesando algunas turbulencias, con abandonos y choques, Antonelli aún cuenta con el respaldo de Toto Wolff, director ejecutivo de la escudería

Fuente: 442