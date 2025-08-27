Rafaela: se incendió camioneta sobre colectora

Rafaela: se incendió camioneta sobre colectoraRAFAELA Ramiro FORTIS
Fuertes explosiones despertaron a vecinos de barrios Los Álamos y Villa Aero Club esta madrugada, al explotar una camioneta consumida por las llamas. Por el momento se desconocen los motivos del incendio, y la policía se encuentra investigando para determinar si se ha tratado de un acto intencional o fortuito.
Los bomberos se hicieron presentes en el lugar para evitar que las llamas, alimentadas por el combustible y los plásticos del vehículo se extendieran a la vegetación o incluso a las casas de los vecinos, y trabajaron más de media hora en el lugar.
