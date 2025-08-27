Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo Arturo: la tierna propuesta y el amor que las une hace 30 años

Jimena Barón publicó el video del emotivo momento en el que le propuso a Mary, su niñera, ser la madrina de su hijo Arturo.

Con Momo como cómplice, la artista grabó un supuesto canje, mientras Mary ordenaba. En ese ínterin comenzaron a hablar de los preparativos para el bautismo de Arturo y la cantante le contó que la habían elegido como madrina.

“Me infarto, mentira... Me estás cargando”, le dijo la mujer sin poder creerlo. A lo que Jimena le aseguró que era de verdad: “Nadie cuida a mis hijos como vos”.

Barón compartió el emotivo video junto a un texto en el que contó: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”.

“Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”, cerró.

La publicación no pasó inadvertida entre los casi siete millones de seguidores de la artista. “No estoy llorando… Se me metió una Mari en el ojo”, “Llorando como siempre con tus cosas Jime”, “Y ahí llega Jmena hacernos llorar a todas”, “Qué hermoso todo”, “Te amamos Mari”, “Soy un mar de lágrimas”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Fuente: TN