Santa Fe avanza en la reforma: reelección limitada, tope de mandatos y cambios en la Legislatura

La Convención Reformadora de Santa Fe votará cambios en los poderes Ejecutivo y Legislativo, más una cláusula que habilita la reelección del actual gobernador y vice.

Los legisladores solo podrán cumplir dos mandatos consecutivos a partir de 2027, con nuevas edades mínimas para ser diputado (21) y senador (25).

La Cámara de Diputados se elegirá de manera proporcional y con paridad de género, eliminando la mayoría automática de 28 bancas.

El período ordinario de sesiones se extenderá del 15 de febrero al 30 de noviembre y se simplificará el proceso de sanción de leyes.

El gobernador podrá ser reelegido una vez, aunque persisten diferencias sobre sus atribuciones, como el indulto y la seguridad.

El Presupuesto se presentará hasta el 30 de octubre, un mes después del plazo actual, adecuando los tiempos de gestión.

La Convención Reformadora de Santa Fe entró en su etapa decisiva. Este miércoles, sobre el final de la jornada, se espera la aprobación de varias modificaciones centrales que impactarán en el funcionamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, junto a una cláusula transitoria que habilitará al actual gobernador y a la vicegobernadora a competir por un nuevo mandato. En paralelo, se establecerán límites claros: los legisladores provinciales podrán cumplir un máximo de dos mandatos consecutivos, aunque esta disposición comenzará a regir recién en 2027.

Los capítulos referidos a ambos poderes fueron los primeros dictámenes elaborados por la comisión específica, y ya cuentan con dictamen de mayoría emitido por la Comisión Redactora. La Libertad Avanza, por su parte, presentó tres despachos de minoría, reflejando la falta de unanimidad en algunos puntos neurálgicos del debate constitucional.

En el tratamiento legislativo, la coalición Unidos consiguió el respaldo de sectores clave. El Frente Fe acompañará las modificaciones, mientras que en el debate sobre el Poder Legislativo, tanto Más para Santa Fe como Activemos sumaron sus firmas al dictamen mayoritario. El punto de mayor divergencia se concentra en el Poder Ejecutivo, donde persisten diferencias respecto a las atribuciones del gobernador.

Un caso particular es el del diputado Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad), quien firmó junto a Unidos en los tres temas en discusión. Sin embargo, su postura personal no coincide en todos los aspectos con la de su bloque, especialmente en torno a la unicameralidad. Peralta y el legislador rafaelino Juan Argañaraz defendieron en la Comisión Redactora la continuidad de un sistema bicameral, lo que refleja las tensiones internas aún no resueltas en torno al diseño del futuro esquema legislativo.

Cambios en el Poder Legislativo

El dictamen de mayoría propone modificar doce artículos vinculados al funcionamiento de la Legislatura. Uno de los cambios más significativos será la constitución de la Cámara de Diputados a partir de las elecciones de 2027. Hasta ahora, la lista ganadora obtenía automáticamente 28 de las 50 bancas; en adelante, la representación será proporcional y con paridad de género, una transformación que promete un reparto más equitativo del poder legislativo.

Además, se reducen las edades mínimas para ocupar cargos: 21 años para diputados (hoy es 22) y 25 para senadores (hoy es 30). En ambos casos, los legisladores podrán cumplir únicamente dos mandatos consecutivos, eliminando la posibilidad de reelección indefinida.

El período ordinario de sesiones también sufrirá cambios: se extenderá del 15 de febrero al 30 de noviembre, frente al calendario actual que va del 1 de mayo al 31 de octubre con un mes de prórroga. Otro aspecto clave es la reforma del artículo 51 sobre fueros parlamentarios y la actualización de los alcances de la Asamblea Legislativa. Asimismo, se simplifica el proceso de formación y sanción de leyes, reduciendo de cinco a tres los pasos entre ambas cámaras.

Reformas al Poder Ejecutivo

En el capítulo dedicado al Ejecutivo, la convención abordará tres artículos principales. El más destacado es el artículo 64, que habilita al gobernador y vice a ser reelegidos por un solo período consecutivo. La cláusula transitoria permitirá que la actual conducción provincial acceda a competir en las próximas elecciones bajo este esquema.

La ampliación de atribuciones del Ejecutivo, que pasará de 19 a 23 artículos, también generó debates. El espacio Activemos, cuyo vocero fue el senador Marcelo Lewandowski, cuestionó la posibilidad de que el gobernador mantenga la facultad de indultar o conmutar penas, así como la redacción de las competencias en materia de seguridad.

Otro punto sensible es el Presupuesto. La reforma fija una nueva fecha para la presentación del proyecto de gastos y recursos del año siguiente: será el 30 de octubre, un mes más tarde que el plazo vigente hasta ahora, lo que busca adecuar la práctica a los tiempos reales de la administración provincial.

Un proceso con final abierto

La reforma constitucional santafesina avanza con acuerdos parciales y diferencias que marcan la diversidad política de la provincia. La limitación de mandatos y la representación proporcional aparecen como consensos firmes, mientras que las atribuciones del gobernador siguen siendo terreno de disputa.

En cualquier caso, la aprobación de estas modificaciones sentará las bases de un nuevo orden institucional que regirá a partir de 2027 y que, según destacan en la convención, busca “modernizar las reglas del juego político santafesino” después de más de seis décadas sin reformas estructurales.