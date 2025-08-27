La Convención del 25 entra en la fase decisiva de debate constitucional en Santa Fe

La Convención del 25 fijó el cronograma de sesiones plenarias para debatir reformas de 42 artículos y 17 posibles temas adicionales.

Hoy se votarán los dictámenes sobre Poder Legislativo y Ejecutivo, marcando el inicio de la fase decisiva.

Las sesiones siguientes tratarán Funcionamiento del Estado, Participación Ciudadana, Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad, Ordenamiento Territorial y Poder Judicial.

La Comisión Redactora convocó a las comisiones de origen para aclarar fundamentos y asegurar precisión técnica antes de la votación.

Los primeros dictámenes incluyen cambios en la Legislatura y Ejecutivo, con una cláusula que habilita al gobernador Pullaro a postularse en 2027.

La votación final de la nueva Constitución está prevista para los días 9 y 10 de septiembre, consolidando un marco normativo moderno y participativo.

La Convención del 25 de Santa Fe inició esta semana una etapa crucial en el proceso de reforma de la Carta Magna provincial. La Comisión de Labor Parlamentaria fijó este martes el cronograma de sesiones plenarias en las que se debatirán los dictámenes parciales elaborados por los distintos órganos temáticos, que contemplan reformas de 42 artículos y posibles inclusiones de 17 temas adicionales.

El esquema de sesiones refleja la intención de avanzar con rapidez y orden, consolidando un calendario que definirá el rumbo de la nueva Constitución. La primera sesión plenaria está prevista para este miércoles 27 de agosto y se centrará en los dictámenes de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. En los días siguientes se abordarán los textos de otras comisiones: el viernes 29 será el turno de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana; el lunes 1 de septiembre se tratarán Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial; y el miércoles 3 se debatirán los dictámenes vinculados al Poder Judicial y otros órganos constitucionales. Finalmente, el viernes 5 se votarán las reformas sobre Declaraciones, Derechos y Garantías, mientras que los días 9 y 10 de septiembre están reservados para la votación final de la nueva Constitución.

Este cronograma marca el inicio de una fase decisiva, en la que los 69 convencionales que integran el plenario deberán pronunciarse sobre los primeros textos que delinean cómo quedará redactada la Carta Magna. La agenda refleja además la necesidad de un orden riguroso ante la complejidad que representa comparar el articulado vigente, la Ley de Necesidad de Reforma y los dictámenes parciales de las comisiones temáticas.

Convocatoria a comisiones de origen

Para garantizar la precisión técnica en la interpretación de los textos y evitar confusiones, la Comisión Redactora resolvió convocar a las comisiones de origen de cada dictamen para que detallen los fundamentos y alcances de sus propuestas. Este martes participaron reuniones de las comisiones de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, junto con la de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, con el objetivo de aclarar los puntos más sensibles antes de la votación plenaria.

La labor continuará la próxima semana: el martes 2 de septiembre a las 10 horas se recibirá a la Comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales, mientras que el jueves 4 será el turno de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Esta convocatoria busca transparentar el debate y facilitar que los convencionales cuenten con la información suficiente para tomar decisiones fundamentadas.

Presentación de los primeros dictámenes

La Comisión Redactora protagonizó un momento histórico este martes con la presentación de los tres primeros dictámenes que serán sometidos a votación del plenario en la sesión de este miércoles. Los textos incluyen reformas tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, y contemplan una cláusula transitoria de especial relevancia política: habilita al actual gobernador, Maximiliano Pullaro, a postularse en 2027 para un nuevo mandato.

En lo que respecta al Poder Legislativo, los dictámenes apuntan a redefinir la composición y el funcionamiento de las cámaras, mientras que en el Ejecutivo se detallan las atribuciones y límites del gobernador y la vicegobernadora. Estas reformas, aunque técnicas, tienen impacto directo en la dinámica política provincial y en la planificación de futuras elecciones.

La presentación de los dictámenes marca el inicio formal del debate en el plenario y pone a prueba la capacidad de consenso entre los distintos sectores representados en la Convención. La discusión promete ser intensa, dado que los textos integran cambios estructurales en el funcionamiento del Estado provincial y abarcan desde la representación legislativa hasta los derechos ciudadanos y la organización territorial.

Hacia la votación final

Con la agenda definida, la Convención del 25 avanza hacia la votación final de la nueva Constitución, prevista para los días 9 y 10 de septiembre. La expectativa es que, tras la serie de sesiones plenarias y las exposiciones de las comisiones, se pueda consolidar un texto que modernice el marco legal de Santa Fe, contemple la participación ciudadana y establezca límites claros en la reelección y mandatos de los funcionarios.

Este proceso histórico refleja la complejidad de reformar una Constitución que regula la vida política, institucional y social de la provincia, y marca un hito en la política santafesina: por primera vez, la discusión es amplia, transparente y con participación de distintos sectores políticos, con el objetivo de construir un marco normativo sólido y consensuado para los próximos años.