Cristina Kirchner reapareció con críticas a Milei: “La desregulación también puede matar”

Cristina Kirchner reapareció en un acto de Axel Kicillof en Pilar con un mensaje grabado dirigido a trabajadores de la salud.

Criticó la desregulación y el desfinanciamiento en el sistema sanitario, advirtiendo que “la desregulación también puede matar”.

Recordó que su gobierno reguló el fentanilo en 2011-2012 y responsabilizó a Macri por haber relajado esos controles en 2016.

Enumeró recortes como la quita de medicamentos del PAMI, la falta de psicofármacos y el colapso hospitalario por mayor demanda.

Apuntó contra Milei por el escándalo de coimas en la ANDIS y contrastó ese caso con detenciones judiciales a opositores en el pasado.

Cerró con un llamado a retomar un modelo de independencia económica y justicia social frente al “disciplinamiento” político y económico.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a irrumpir en la escena política con un mensaje grabado que fue transmitido en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof en Pilar, donde se reunieron trabajadores y trabajadoras de la salud nucleados en listas de Fuerza Patria. En un discurso dirigido a médicos, enfermeros, directivos hospitalarios y personal auxiliar, la ex presidenta lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei, apuntando de lleno al proceso de desregulación del sistema sanitario, el desfinanciamiento de programas de salud y el reciente escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“La culpa siempre es de los kukas, claro”, ironizó la ex mandataria, al referirse a los intentos del oficialismo de responsabilizar al kirchnerismo en las investigaciones por presuntos retornos en la compra de medicamentos para el organismo que dirigía Diego Spagnuolo. El caso cobró mayor repercusión en los últimos días, en paralelo a los fallecimientos vinculados al uso de fentanilo contaminado. Sobre ese punto, Fernández de Kirchner fue categórica: “La desregulación también puede matar”, señaló, en alusión a la falta de controles en áreas sensibles como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La ex presidenta recordó que fue durante su gobierno, en 2011 y 2012, cuando se estableció un sistema de trazabilidad para esta droga. “Fuimos nosotros los que regulamos por primera vez el fentanilo y establecimos un seguimiento estricto en toda la cadena de producción y distribución”, sostuvo. Y responsabilizó a Mauricio Macri de haber retrocedido en esa política: “Los que derogaron y sacaron de esa categoría al fentanilo fueron los gobiernos de Macri, en 2016, hoy socio minoritario de los hermanitos Milei”.

En su repaso, Cristina Kirchner enumeró lo que calificó como una “catástrofe social”: la quita de medicamentos gratuitos del PAMI, la interrupción en la entrega de psicofármacos y vacunas, y el colapso en la atención hospitalaria como consecuencia del aumento de la demanda. “Se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga”, explicó.

La ex mandataria fue más allá y vinculó directamente la política de ajuste y liberalización con hechos concretos como las muertes por fentanilo y el escándalo de la ANDIS. En este último caso, apuntó contra Spagnuolo, abogado personal de Milei antes de llegar a la Casa Rosada, quien aparece en audios en los que describe un presunto sistema de coimas. “Lo escuchamos todos, nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad y después rajó cuando se armó el quilombo”, disparó.

Cristina también contrastó la situación judicial del ex funcionario con la de dirigentes opositores en años anteriores. Recordó el caso de Eva Mieri, presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, que pasó 13 días detenida acusada sin pruebas de haber dañado un busto. “¿Alguien sabe qué pasó con la doctrina Irurzun?”, preguntó, en referencia al criterio judicial que durante el macrismo avaló detenciones preventivas de exfuncionarios. “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y amigo y los primitos Menem?”, agregó.

La ex vicepresidenta mandató un mensaje político más amplio: sostuvo que existe un “claro proceso de disciplinamiento a la dirigencia” para impedir que se defiendan los intereses de los sectores vulnerables o se ejerza control sobre los poderes económicos. En esa línea, recordó una intervención suya en 2023 en la Universidad Nacional de Rosario, cuando había cuestionado lo que llamó la “obsesión desregulatoria” de Federico Sturzenegger. “Solo desregula a favor de poquitos muy poderosos”, insistió, y criticó que en aquel momento se descartara la idea de habilitar la importación de medicamentos genéricos como medida de alivio para el sistema sanitario. “Si serás idiota, Cristina. Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos”, se respondió con sarcasmo.

El mensaje cerró con un llamado a la dirigencia política a recuperar un rumbo distinto al actual: “El verdadero desafío es ser capaces de retomar la senda de quienes construyeron independencia económica, nos dieron prosperidad social y lograron que tuviéramos dignidad nacional”.