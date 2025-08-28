Fabricio Dellasanta hace una muy grave denuncia contra los concejales y el Intendente Viotti

Si bien Fabricio Dellasanta aún no asumió su banca como concejal, viene trabajando desde el mismo momento que fue elegido para representar a los rafaelinos por el espacio del Presidente Javier Milei. En ese contexto, Dellasanta realizó una denuncia muy grave que involucra no solo a quien en pocos meses van a ser sus pares, si no al mismísimo Intendente Viotti. Hoy va a estar presente en la sesión especial del Concejo que se va a llevar a cabo en la escuela San José, y realmente todo indica que el clima va a estar muy espeso por el tenor de lo que Dellasanta denuncia en esta nota,