Luis Juez: “¿No hay plata para discapacidad pero sí para la cometa?”

El senador Luis Juez criticó duramente al Gobierno tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que sugieren la existencia de pedidos de coimas relacionados con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo "Lule" Menem. Durante una entrevista en TN, Juez cuestionó: "¿No hay plata para los discapacitados pero sí para la cometa?".

El legislador cordobés recordó sus reuniones con Spagnuolo para discutir el financiamiento de la discapacidad y destacó que, a pesar de su apoyo a la declaración de emergencia en Discapacidad y Salud Pediátrica, recibió críticas en redes sociales. “Me dijeron 'traidor' y 'hijo de puta'. ¿Y ahora tengo que ver en televisión que no había plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí para la cometa?”, lamentó.

Juez exigió claridad sobre el destino de los fondos públicos para personas con discapacidad y subrayó la necesidad de respuestas concretas: “No había plata para las prestadoras de discapacidad, pero esa plata iba en sobres…”.

Su respaldo a iniciativas del oficialismo, argumentó, no debe interpretarse como un apoyo al kirchnerismo, sino como una búsqueda de cambio real. En un contexto político cambiante en Córdoba, Juez, que quedó fuera de las listas de La Libertad Avanza, mostró tensiones con el oficialismo a través de su voto en la reciente aprobación de emergencias en pediatría y discapacidad, una posición que contrastó con el rechazo de gran parte de su bloque. “No nos pueden robar la última esperanza que tenemos”, reiteró en el recinto al explicar su decisión.