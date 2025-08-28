Inter Miami buscará el tercer título de su historia: ¿cuándo jugará Lionel Messi la final de la Leagues Cup?

En la noche de este miércoles, el Inter Miami de Lionel Messi venció 3-1 a Orlando City y se metió en la gran final de la Leagues Cup 2025.

Lionel Messi fue la gran figura y remontó el encuentro con un doblete agónico; a partir de ahora, irá en busca de su 47° título en la carrera.

En ese sentido, los fanáticos de Las Garzas y los seguidores del astro argentino están más que ansiosos y se preguntan...

¿Cuándo se jugará la final de la Leagues Cup?

Luego del encuentro en Florida, específicamente en el Chase Stadium de Miami, Las Garzas se tomarán cuatro días antes de volver a las canchas y enfrentarse a su próximo contrincante.

El conjunto que viste de rosa jugará la final del certamen internacional el próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 20:55 horas, y lo hará en condición de visitante.

Su rival saldrá del cruce entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders, por lo que el campeón de esta copa internacional será otro conjunto estadounidense.

Cabe recordar que la franquicia presidida por David Beckham buscará alzar el tercer trofeo de su historia, luego de la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters’ Shield 2024.

Fuente: 442