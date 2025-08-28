Racing recibió una jugosa oferta millonaria por uno de los referentes del equipo

Afalta de días para el inicio de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing recibió una noticia inesperada que lo podría comprometer para el picante duelo ante Vélez Sarsfield.

En el último tiempo, comenzaron a circular rumores que vinculan al Santos de Neymar, hoy comprometido con el descenso en el Brasileirao, con un posible refuerzo: Marco Di Cesare sería el apuntado.

El técnico argentino Juan Pablo Vojvoda asumió en el Peixe con el objetivo de mantenerlo en la máxima categoría y ya le comunicó a la dirigencia su intención de sumar refuerzos de jerarquía.

En ese sentido, uno de los principales deseos es contar con el zaguero central de La Academia, por lo que la institución de Brasil ya envió una oferta formal para quedarse con los servicios del futbolista de 23 años.

Según trascendió, Santos habría realizado una oferta de aproximadamente 4 millones de dólares por el 70% del pase de Di Cesare, una propuesta tentadora que genera dudas en Racing.

Aunque todavía no hay nada oficial, todo indica que Racing pretende una suma no menor a los 7 millones de dólares, por lo que Santos deberá enviar una contraoferta antes del cierre del mercado de pases, previsto para el próximo 30 de agosto.

Fuente: 442