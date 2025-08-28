Rosario Central no llevará público visitante a Sarmiento de Junín con versiones cruzadas sobre la decisión

No habrá público visitante en la Fecha 7 del Clausura 2025. Se especulaba con la posibilidad de que Sarmiento de Junín reciba hinchas de Rosario Central, pero desde el Canalla terminaron confirmando lo contrario.

Las negociaciones se presentaban como muy encaminadas hasta el corte abrupto que puso fin a la discusión. De esta manera y por primera vez en el Torneo Clausura, Rosario Central no tendrá público acompañándolo.

Versiones cruzadas ante la negativa de público de Rosario Central en Junín

Aprevide no autorizó la presencia de público visitante en Junín, luego de una semana muy movida por todas las repercusiones de la violenta noche de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

Sin embargo, desde Rosario también aseguran que los organismos de seguridad habrían dado luz verde para la realización del evento. Esta versión indica que no hubo acuerdo entre clubes por el precio de las entradas, ante la intención de Sarmiento por vender generales a 50 mil pesos.

Finalmente, sobrevuela una situación que hace ruido entre los hinchas del Fútbol Argentino, y es que solamente Rosario Central disputó todos sus partidos del torneo con su público.

El efecto Ángel Di María genera interés en todas las partes, y Rosario Central tuvo público visitante en los dos partidos que disputó fuera de Rosario por el Clausura 2025. Fueron seis sábados con público canalla en los estadios.

Pero la seguridad frenó la pelota tras lo ocurrido en Avellaneda, desestimando también la presencia de público de Boca Juniors en Mar del Plata, teniendo en cuenta que Aldosivi tiene una sanción vigente por parte de Aprevide.

Fuente: 442