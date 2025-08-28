Marcelo Saracchi se fue de Boca y su pareja dejó un fuerte mensaje en redes: "Esta carrera es tan cruel"

Boca sigue en plena reconstrucción y continúa descartando futbolistas que no utiliza a otros clubes, como fue el caso de Marcos Rojo a Racing y, más recientemente, el de Marcelo Saracchi al Celtic.

El ex River fue parte de la limpieza Xeneize: sumado al consejo de fútbol, Cristian Lema, Esteban Rolón o Sergio Chiquito Romero.

Saracchi evitó hablar con la prensa tras su salida, pero su malestar no tardó en reflejarse en las redes sociales, cuando su pareja, Luciana Jarque, publicó un fuerte mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Las rachas malas no duran para siempre, y como familia siempre te vamos a seguir en esta carrera que a veces es tan cruel y lleva tanto sacrificio que nadie ve. Te amamos, Pepe”, fue lo que destacó junto a una foto familiar.

Incluso, el propio futbolista republicó el mensaje en sus redes sociales y agregó: "Gracias, amor. ¡Los amo!".

Sin dudas, las palabras de su pareja reflejan el mal momento que atravesó el uruguayo en sus últimos días en Brandsen 805. Cabe recordar que fue relegado por el propio Miguel Ángel Russo, quien no lo tuvo en cuenta.

Vale la pena señalar que el préstamo al Celtic se concretó por una suma baja, cercana a los 100 mil dólares, con una duración de un año y sin opción de compra. De todas formas, no se descarta que el club escocés inicie conversaciones con Boca por una posible transferencia a futuro.

Fuente: 442