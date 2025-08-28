McLaren cambiará su nombre para la próxima temporada de Fórmula 1

McLaren Racing anunció una alianza histórica con Mastercard que marcará un antes y un después en la Fórmula 1. A partir de la temporada 2026, la escudería británica competirá bajo el nombre McLaren Mastercard Formula 1 Team, en lo que significa el regreso de un patrocinador principal en la denominación del equipo tras más de una década, desde la etapa de Vodafone.

El acuerdo, presentado en Ámsterdam en la previa del Gran Premio de Países Bajos, está valuado en alrededor de 100 millones de dólares por temporada. Además de la exposición de marca, el convenio incluye la creación del programa Team Priceless, que ofrecerá a los fanáticos experiencias exclusivas como acceso detrás de escena, vueltas rápidas en pista y encuentros con los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri.

“Los fans son lo primero para McLaren, y esta alianza nos permitirá conectar con ellos de una manera única”, señaló Zak Brown, CEO de la escudería. Por su parte, Raja Rajamannar, director de marketing de Mastercard, destacó que la asociación refleja valores comunes de innovación, precisión y rendimiento. Con esta sociedad, McLaren busca reforzar su competitividad dentro de la pista y, al mismo tiempo, ofrecer un nuevo modelo de interacción con el público fuera de ella.

