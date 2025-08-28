Manchester United quedó eliminado contra un equipo de cuarta división

Manchester United cayó en la Copa de la Liga inglesa tras empatar 2-2 y caer en la tanda de penales contra el Gimsby Town, de cuarta división.

En el primer tiempo, dos goles rápidos del equipo local descolocaron a los Red Devils: Con un mix entre titulares y jóvenes, con una floja actuación de André Onana, los ciudadanos confiaron en la épica.

El segundo tiempo el United metió mano en el banco y salió a la caza, pero no le sobró nada: Bryan Mbeumo descontó y Harry Maguire a los 89 minutos selló el empate final.

La definición

En la tanda de penales, Onana apareció y tapó el tercer tiro de los locales, pero Matheus Cuhna definió flojo el último de la tanda y fueron a la muerte súbita. La gira de nombres comenzó de nuevo, hasta que en el penal 14° en los pies de Mbeum dió en el travesaño.

Fuente: 442