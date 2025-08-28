Tomás Etcheverry quedó eliminado en segunda ronda del US Open

El platense Tomás Etcheverry (59) fue el primer argentino en presentarse por la segunda ronda del US Open 2025, pero poco pudo hacer ante la potencia del checo Jiri Lehecka (21)

Etcheverry mostró un buen tenis durante el primer set, siendo más sólido en el golpe por golpe y quebrando dos veces el servicio rival. Fue 6-3 para el argentino.

Tomás Etcheverry no pudo sostenerse y quedó eliminado en segunda ronda del US Open

Sin embargo, Lehecka creció ante un Tomás que perdió el foco, la cancha y, finalmente, el partido. El checo quebró el saque de Etcheverry y barrió 6-0.

La segunda manga marcó el pulso de la definición, con Jiri Lehecka siendo superior para manejar partido y resultado. Tomás Etcheverry falló mucho, acertó poco y terminó eliminado por 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4 en 2h34m.

Fuente: 442