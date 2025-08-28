La primera foto de Andrés Gil y Cande Vetrano juntos tras los rumores de infidelidad

La primera foto de Andrés Gil y Cande Vetrano juntos tras los rumores de infidelidadESPECTÁCULOAna COHEN
Después de quedar envueltos en rumores de infidelidad, Andrés Gil y Cande Vetrano subieron una tierna imagen junto a su hijo Pino.
La pareja viene de vivir momentos muy intensos después de que el actor fuera señalado como el hombre con el que Gimena Accardi engañó a Nicolás Vázquez.
Ya desmentida esa versión, los actores se mostraron más unidos y enamorados que nunca.
Fuente: TN
