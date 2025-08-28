La reacción de Martín Demichelis al ser consultado por sus supuestas infidelidades a Evangelina Anderson

La reacción de Martín Demichelis al ser consultado por sus supuestas infidelidades a Evangelina AndersonESPECTÁCULOAna COHEN
Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron tras 18 años de relación. Aunque ellos optaron por mantener todo bajo total hermetismo, los rumores que vinculan al DT a otras mujeres no tardaron en empañar la situación.
Este miércoles, las cámaras de A la tarde (América) fueron a buscar al exfutbolista al restaurante donde estaba almorzando para conversar sobre el divorcio, los rumores y su presente.
Incómodo con la situación, Demichelis salió del lugar y se subió a su vehículo sin mediar palabra.
Al ver el video, Karina Mazzocco se mostró sorprendida con la reacción. “De esa manera, le clavaba la fulminante a nuestros compañeros”, lanzó.
Demichelis optó por mantener un rotundo silencio: no se refirió ni a su separación de Anderson, ni a las declaraciones de la azafata y fisicoculturista Tania González Ledesma, quien días atrás dio detalles de su supuesto romance y sus noches de pasión.
Fuente: TN