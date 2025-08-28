En 2023 el Tesla Model Y marcó un hito al convertirse en el auto más vendido del mundo, siendo el primer vehículo 100% eléctrico en alcanzar esa posición. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente: la competencia se multiplicó, especialmente con el avance de las automotrices chinas, y el modelo estrella de la marca perdió parte de su dominio global.

Para recuperar protagonismo, la compañía de Elon Musk apuesta a nuevas variantes y ahora ultima detalles para presentar una de las más esperadas: el Model Y Performance.

Tesla reacciona y prepara un lanzamiento potente para competir con el boom de autos chinos

Se trata de la versión más radical del SUV, que debutará primero en Europa y luego en otros mercados. Aunque Tesla no reveló todavía todos los detalles, se sabe que el vehículo recibirá modificaciones estéticas, mejoras en la mecánica y un rendimiento superior.

Se estima que alcanzará más de 600 caballos de potencia, con un esquema de doble motor similar al del Model 3 Performance, y mantendrá la batería de 75 kWh, con una autonomía cercana a los 550 km bajo ciclo WLTP.

El precio superaría los €60.000, posicionándolo como una de las opciones con mejor relación entre potencia y costo dentro de los eléctricos de alta gama.

Según precisaron fuentes de la marca, las primeras entregas de este monstruoso vehículos en Europa están previstas para antes de noviembre.

Fuente: Ámbito