Cami Homs se mostró muy preocupada por un dolor durante el embarazo: “Necesito saber qué hacer”

Cami Homs anunció junto a José Sosa que esperan un bebé. Por medio de varias fotos y videos en su fiesta de revelación de género, se supo que es una nena, noticia que propició varios momentos emotivos entre la pareja y sus seres queridos.

Pero en las últimas horas, entre los seguidores de la modelo surgió cierta preocupación a partir de una historia en la que admitió que sufre un malestar incesante. “Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Lo único que puedo tomar es paracetamol y no me hace nada”, expresó con un semblante triste.

Pese a la incomodidad que le genera esta situación, la ex de Rodrigo De Paul no se detiene en su rutina habitual. Está presente en las actividades de sus hijos Francesca y Bautista y no deja a un lado sus compromisos laborales, así como sus rutinas de gimnasio, adecuadas a su estado de gravidez.

Fuente: TN