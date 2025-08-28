Rafaela: Condenaron a 5 años como coautor de "Robo con uso de arma" a Nicolás Buscarolo, de 24 años

El juez en lo penal, Dr. Javier Bottero, dictó sentencia el día de ayer contra Nicolás Buscarolo, un joven de 24 años, condenándolo como coautor del delito de robo con uso de arma. Este fallo se produce en el contexto de un crimen que conmocionó a Bella Italia por su audacia y la violencia implícita involucrada.

Los hechos ocurrieron en la ciclovía que conduce a la localidad de Bella Italia, donde Buscarolo y su cómplice, identificado como Brian Toledo. abordaron a una mujer que circulaba en bicicleta. De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, los imputados abordaron a la víctima y, utilizando un cuchillo de carnicero, le exigieron que entregara su cartera, la que finalmente arrebataron aplicando violencia sobre la víctima.

En el asalto, la mujer fue despojada de su dinero y pertenencias personales, un hecho que dejó preocupada a la comunidad por la violencia y el hecho de que ocurrió sobre la principal vía de circulación al pueblo, y generó un llamado a reforzar la seguridad en espacios públicos.

La condena, que subraya la gravedad del delito, busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia actos de violencia y criminalidad en la región. La fiscal Lorena Korakis fue la encargada de llevar adelante la causa y logró que el joven asumiera la responsabilidad del hecho.