Un grupo de 200 migrantes llegó a Venezuela en un avión procedente de Texas

Un total de 200 migrantes llegaron a Venezuela este miércoles en un avión estadounidense procedente de Texas, según informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.



En su canal de Telegram, el programa detalló que entre los retornados se encuentran 157 hombres, 42 mujeres y un niño. Todos arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, principal terminal aérea que sirve a Caracas, a bordo de un avión operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines.



El programa señaló que este vuelo corresponde al número 62 del año. En enero, Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, firmaron un acuerdo de deportación que incrementó la frecuencia de los traslados de migrantes venezolanos de regreso al país.



El régimen de Nicolás Maduro informó que el pasado viernes otro grupo de 184 venezolanos retornó en un vuelo desde la ciudad de Harlingen, también ubicada en Texas.



Por Telegram, la Gran Misión Vuelta a la Patria detalló que en ese vuelo viajaban 144 hombres, 18 mujeres, 12 niñas y 10 niños.



Desde comienzos de año, más de 10.000 migrantes han retornado a Venezuela, de acuerdo con cifras oficiales.

El chavismo sostiene que estos viajes se coordinan a través del programa Gran Misión Vuelta a la Patria, que impulsa además el regreso voluntario de connacionales desde otros países de la región.

En otro orden, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este miércoles que los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, enviados especiales del medio Milenio, según dijo, fueron deportados luego de que llegaran al país sudamericano con la intención de “hacer cobertura de las tensiones con Estados Unidos”.

“Fueron deportados a México, vía Panamá, bajo el argumento de que las ‘actividades periodísticas no están autorizadas’ en Venezuela”, señaló en una nota la gremial, que basó su reporte en una publicación de Navarro en Milenio, donde se indica que la deportación fue el pasado lunes.

Asimismo, la gremial subrayó que los reporteros “fueron retenidos e incomunicados por casi 24 horas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras ser declarados ‘inadmitidos’ por las autoridades venezolanas”.

Navarro y Torres llegaron a Caracas el pasado domingo y, apuntó el SNTP, “funcionarios de migración y contrainteligencia les confiscaron pasaportes, celulares y equipos de trabajo, además de prohibirles cualquier comunicación con su medio y mantenerlos vigilados en un cuarto bajo custodia militar”.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos aumentaron en los últimos días, luego de que Washington manifestara estar preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas” hacia su territorio, lo que incluye un despliegue de buques estadounidenses cerca de aguas territoriales de Venezuela.

CON INFORMACION DE INFOBAE.