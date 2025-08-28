El argentino Rafael Grossi, del OIEA, confirma que presentará su candidatura para ser secretario general de la ONU

El secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó este miércoles que presentará su candidatura para ser el próximo secretario general de la ONU.



«Voy a ser candidato a secretario general de la ONU», confirmó el diplomático argentino al ser preguntado por EFE al respecto durante un encuentro con medios en Washington.



Grossi había dicho este año que barajaba la posibilidad de presentar su candidatura para reemplazar a António Guterres cuando éste deje el cargo en enero de 2027, pero hasta ahora no había confirmado que se postularía.

«La rueda ha comenzado a girar», explicó Grossi, asegurando que el procedimiento para oficializar su candidatura arrancará «en las próximas semanas».

El actual director de la agencia nuclear de la ONU afirmó también que ha hablado sobre su candidatura durante la reunión que mantuvo hoy con el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington.

Grossi, diplomático de carrera con amplia experiencia en el terreno de la energía nuclear y la no proliferación, fue embajador de Argentina en Austria entre 2013 y 2019, año en que pasó a ser director general del OIEA.

De acuerdo con una regla no escrita, la secretaría general de Naciones Unidas rota entre continentes -excluyendo a Norteamérica, que se considera que ya alberga mucho poder- y el próximo turno correspondería a Latinoamérica.

