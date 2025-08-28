Colombia: el adolescente que mató a Miguel Uribe deberá pasar siete años internado en un centro para menores

El adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto tras una agonía de dos meses, fue sentenciado este miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores. Lo informó la fiscalía.



Uribe, del derechista Centro Democrático, murió el 11 de agosto por heridas en la cabeza tras un ataque armado durante un acto político en junio en Bogotá, que revivió los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia.



Cinco aspirantes a la presidencia fueron acribillados durante la segunda mitad del siglo XX.



El adolescente que mató a Miguel Uribe no irá a una cárcel de mayores cuando cumpla 18 años

El joven “deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, dijo la fiscalía el miércoles en un comunicado.

No será trasladado a una cárcel de mayores una vez que cumpla 18 años, precisó una vocera del ente acusador.

El adolescente fue juzgado en un tribunal penal especial para menores por intento de homicidio y porte ilegal de armas. La ley colombiana no permite modificar los cargos una vez aceptados por un menor acusado, por lo que fue juzgado por tentativa de asesinato y no por homicidio.

El legislador opositor de 39 años pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá.

Leé también: Con la mira puesta en el futuro del Mercosur, Milei viajará a Paraguay y se reunirá con Santiago Peña

Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral.



Videos mostraron el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un parque de un barrio popular de la capital. Luego de los disparos, en medio de la confusión y gritos de un centenar de personas que escuchaban su discurso, el candidato ensangrentado se desplomó. El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza.

Los escoltas de Uribe lo hirieron en una pierna mientras intentaba huir a pie por un callejón cercano al sitio del ataque.

El caso es investigado como magnicidio

El caso es investigado por la fiscalía como un “magnicidio”, con el fin de identificar a los autores intelectuales.

Además del atacante, las autoridades arrestaron a otras cinco personas, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, supuesto cerebro logístico del ataque.

Al resto de acusados, todos mayores de edad, la fiscalía les reformuló sus cargos como homicidio agravado. Las primeras hipótesis de los investigadores señalan como autores intelectuales a una disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia.

(Con información de AFP)

Fuente: EFE