Pullaro celebró los primeros consensos de la Convención Constituyente en Santa Fe: “Esperamos tener la Constitución más moderna del país”

Maximiliano Pullaro celebró los primeros dictámenes aprobados en la Convención Constituyente de Santa Fe y habló de una Constitución “moderna”.

Destacó el fin de las reelecciones indefinidas y la eliminación de los fueros parlamentarios.

También valoró la incorporación del equilibrio fiscal como principio rector de las cuentas públicas.

La vicegobernadora Gisela Scaglia subrayó que la reforma termina con “privilegios” y limita a dos los mandatos posibles.

Se modificará el esquema de la Cámara de Diputados para evitar mayorías automáticas y fortalecer el control.

Pullaro no descartó la posibilidad de buscar la reelección bajo las nuevas reglas.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó este jueves el avance de los debates en el marco de la Convención Constituyente provincial, que desde hace casi cincuenta días discute la reforma de la Carta Magna santafesina. Tras la aprobación de los primeros dictámenes en el pleno, el mandatario se mostró “contento y satisfecho” con el rumbo que está tomando el proceso y aseguró que los cambios introducidos permitirán dotar a la provincia de una Constitución “moderna, acorde a los tiempos actuales”.

En declaraciones a la prensa desde Rosario, Pullaro subrayó que el debate se dio “en profundidad” y valoró la participación de todas las fuerzas políticas representadas en la Convención. “Fue un debate muy profundo el que se llevó adelante en estos casi cincuenta días. Yo participé, aunque tal vez no tanto como hubiera querido por mi responsabilidad de gobernador. Pero estamos cumpliendo con lo que habíamos dicho: estamos teniendo una Constitución moderna o al menos eso es lo que se desprende de los dictámenes aprobados”, afirmó.

Entre los puntos más relevantes, el gobernador resaltó que los dictámenes aprobados incluyen la eliminación de las reelecciones indefinidas y de los fueros parlamentarios, medidas que consideró “fundamentales para consolidar la institucionalidad santafesina”. Asimismo, celebró que se haya consagrado el principio de equilibrio fiscal, lo que a su entender “mostrará a Santa Fe como una provincia productiva y seria, que no gasta más de lo que tiene y que consolida sus instituciones de seguridad pública para no retroceder”.

“Por todo ello estamos muy conformes y contentos. Como lo dijimos siempre, esperamos tener la Constitución más moderna de la Argentina”, aseveró el mandatario.

Orden, control y fin de privilegios

La vicegobernadora Gisela Scaglia, también convencional constituyente, compartió la valoración positiva del proceso y puso el acento en la eliminación de ciertos privilegios políticos. “A partir de ahora nadie se va a poder quedar treinta años en un cargo. Solo quedan habilitados dos períodos. Eso es muy importante y ha sido fruto del debate de todos los partidos políticos que dieron lo mejor para que se sancione una buena Constitución. Eso me llena de orgullo”, remarcó.

Scaglia además destacó la modificación en el esquema de integración de la Cámara de Diputados, que abandona la lógica de la mayoría automática. “Es lo más justo. Había que terminar con cosas que se acomodaban para un lado o para el otro. Cuando uno piensa una Constitución, piensa en el momento en que gobierna y en el que no gobierna. Por lo tanto, tienen que ser reglas claras de orden y control que rijan para todos por igual”, explicó.

La vicegobernadora sostuvo que la Constitución debe ser entendida no solo como una base de derechos y garantías, sino también como una herramienta de control ciudadano y político para los tres poderes del Estado. “Al poder hay que limitarlo siempre”, enfatizó.

Consultada sobre la posibilidad de que Pullaro busque un nuevo mandato, Scaglia respondió con cautela: “No lo sé; no lo tengo en claro todavía. Pero teniendo en cuenta la posibilidad y con las ganas de seguir gobernando para el desarrollo de Santa Fe, puede ser una oportunidad…”.

Un proceso en marcha

La Convención Constituyente de Santa Fe lleva adelante desde hace casi dos meses un intenso trabajo de debate en comisiones y en el recinto. Se trata de un hecho histórico para la provincia, cuya Constitución vigente data de 1962. La reforma impulsada por el oficialismo busca, entre otros aspectos, modernizar las instituciones, ajustar los mecanismos de control político y financiero, y establecer nuevas reglas de juego en materia de representación parlamentaria.

Con la aprobación de los primeros dictámenes, se abre una etapa clave para el futuro institucional de Santa Fe. Los consensos alcanzados en torno a la limitación de mandatos, la eliminación de fueros y el equilibrio fiscal marcan el inicio de un rediseño que, según Pullaro, permitirá a la provincia “estar a la altura de los desafíos del siglo XXI”.