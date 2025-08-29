Viviana Aguirre denuncia corrupción en PAMI y califica a Javier y Karina Milei de “estafadores”

Viviana Aguirre denunció corrupción en el PAMI y calificó a Javier Milei de “estafador internacional” y a Karina Milei de “cajera sin escrúpulos”.

Afirmó que el Presidente sabe de las irregularidades y no actúa, y criticó los audios del ex titular Diego Spagnuolo como parte de la corrupción.

Relató que le ofrecieron la dirección del PAMI a cambio de entregar un millón de pesos de su sueldo y firmar papeles ilegales, lo que rechazó.

Aguirre no asumió como directora y trabajó como coordinadora contable, denunciando sobreprecios en insumos médicos, geriátricos y farmacia, que según ella el gobierno triplicó.

Señaló que Sebastián Pareja es “intocable” por recaudar dinero para Karina Milei y manejar las ventas de candidaturas.

Destacó que cerró los focos de corrupción en PAMI y reveló que tiene un tatuaje con la fecha de nacimiento de Javier Milei, mostrando su decepción por confiar en él.

La ex funcionaria del PAMI y diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA), Viviana Aguirre, reafirmó sus denuncias sobre supuesta corrupción en la obra social de los jubilados y realizó duras declaraciones contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina. En diálogo con medios nacionales, Aguirre aseguró que “el Presidente sabe todo y no hace nada. Tenemos a un Presidente que es un estafador internacional y a Karina Milei, una cajera sin escrúpulos. La base es corrupta y todo lo que pase abajo no les importa, porque roban para ellos”.

La ex funcionaria se refirió a los audios del ex titular del PAMI, Diego Spagnuolo, asegurando que “no me sorprende absolutamente nada de lo que pasó con Diego. Él es parte de esta corrupción, como lo son la mayoría. Porque cuando uno acepta un cargo, y más de funcionario, debe denunciar la corrupción”.

Aguirre recordó que ya en febrero de 2024 fue la primera en alertar sobre irregularidades dentro de La Libertad Avanza. Según relató, le ofrecieron la dirección del PAMI, pero denunció que previo a su nombramiento “Juan Osaba me citó en la oficina del senador provincial Sebastián Pareja y me pidió un millón de pesos de mi sueldo, además de que firmara papeles ilegales”.

En su relato, Aguirre precisó que respondió que no tenía problema en entregar el dinero mediante cuenta bancaria, pero que se negaba a firmar documentación ilegal. “Me dijo: ‘No, esto así no se maneja, me lo tenés que dar en un sobre y yo lo pasaría a retirar una vez por mes’. Hubo una discusión y medio que terminamos mal”, recordó.

Finalmente, Aguirre no ingresó como directora, y el cargo quedó en manos de Raúl Simonetto, quien la designó coordinadora contable. Desde allí, afirmó que comenzó a trabajar para “sacar la corrupción de PAMI” con la ayuda de empleados de larga trayectoria, quienes la guiaron hacia los focos irregulares.

La diputada suplente denunció sobreprecios sistemáticos en la obra social, que según dijo “venían de larga data, pero este gobierno los triplicó”. Enumeró aumentos de entre cuatro y diez veces en geriátricos, insumos médicos, sillas de ruedas, colchones, pañales y servicios de farmacia.

Sobre la relación de Sebastián Pareja con la secretaria general de la Presidencia, Aguirre sostuvo que “Pareja es intocable porque es quien recauda el dinero para Karina. Las ventas de candidaturas son reales”. Además, indicó que su salida del PAMI se produjo “a los cuatro meses, cuando vieron que no podían conmigo. Recibí amenazas porque no firmábamos nada. Cerramos el foco de la corrupción y no podía entrar nadie ni sacar nada”.

En un detalle personal que generó repercusión, Aguirre contó que tiene un tatuaje con la fecha de nacimiento de Javier Milei. “Lo conocí saliendo de Alejandro Fantino. Cometí el gran error y confié plenamente, y me tatué su fecha de nacimiento, imaginate cómo confié en que iba a sacar a la Argentina adelante”, enfatizó la ex funcionaria.

Con estas declaraciones, Aguirre reaviva la polémica sobre el manejo del PAMI durante la gestión de La Libertad Avanza y plantea un escenario de cuestionamientos internos que pone bajo presión al Gobierno, en un momento de fuerte exposición mediática de los Milei.