Nuevos incidentes en actos libertarios: tensión en Corrientes a días de las elecciones

En Corrientes, una caravana de La Libertad Avanza encabezada por Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Almirón terminó en incidentes y evacuación de los dirigentes.

Manifestantes que reclamaban por partidas de discapacidad interrumpieron el acto y se cruzaron con militantes libertarios, lo que derivó en empujones y corridas.

Hubo al menos dos detenidos; desde LLA acusaron a militantes del gobernador Valdés de irrumpir violentamente.

El influencer Iñaki Gutiérrez protagonizó un cruce con un camarógrafo al que acusó de agredir un vehículo oficial.

El episodio ocurrió apenas un día después de otro ataque en Lomas de Zamora contra la comitiva presidencial de Javier Milei, que dejó tres detenidos.

El oficialismo denuncia ataques organizados por sectores opositores, mientras la oposición cuestiona la seguridad en los actos libertarios.

La campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) volvió a quedar marcada por episodios de violencia en la vía pública. Esta vez, los incidentes se registraron en la provincia de Corrientes, donde el espacio oficialista encabezaba una recorrida en apoyo al candidato a gobernador Lisandro Almirón, a tan solo días de los comicios previstos para el domingo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debieron ser evacuados por la custodia junto al propio postulante libertario.

Según las imágenes difundidas por medios televisivos, un grupo de manifestantes que se encontraba en el lugar comenzó a hostigar con gritos y empujones a la comitiva libertaria. El episodio tuvo lugar en plena caravana, en la zona céntrica, y obligó a un operativo de urgencia que derivó en la salida inmediata de los dirigentes a bordo de vehículos oficiales. La custodia de la Policía Federal, con apoyo de efectivos provinciales, controló la situación después de varios minutos de tensión.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, los manifestantes provenían de organizaciones que en los últimos días venían reclamando por mayores partidas destinadas a programas de discapacidad. Al advertir la presencia de la caravana libertaria, decidieron interrumpir la actividad, lo que derivó en un cruce con militantes oficialistas. La escalada comenzó cuando seguidores de LLA respondieron a las provocaciones, generando empujones, insultos y corridas.

El episodio dejó al menos dos personas detenidas, señaladas como vinculadas a agrupaciones políticas locales. Uno de los momentos de mayor tensión lo protagonizó el influencer Iñaki Gutiérrez, referente libertario presente en el lugar, quien acusó a un camarógrafo de haber agredido un vehículo oficial. “Pateó un auto oficial. Están muy equivocados si creen que por hacer periodismo pueden dañar bienes del Estado”, sostuvo, mientras era reducido por personal de seguridad.

Desde La Libertad Avanza emitieron un comunicado en el que acusaron directamente a “militantes políticos del gobernador Gustavo Valdés” de haber irrumpido de manera violenta en la caminata. En paralelo, Karina Milei optó por un breve mensaje en redes: “Lisandro es Milei”, en respaldo al candidato correntino. El propio Almirón repudió lo ocurrido: “Vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con alegría. El 31 de agosto los correntinos van a votar por el cambio y la libertad”, afirmó.

El clima de tensión en Corrientes se suma al episodio ocurrido apenas 24 horas antes en Lomas de Zamora, cuando el propio presidente Javier Milei debió ser evacuado de una caravana tras un ataque con piedras y objetos contundentes contra su comitiva. En aquella ocasión, también participaron Karina Milei y el diputado José Luis Espert, quien terminó abandonando la zona en la moto de un militante tras la desorganización del operativo de seguridad.

En ese caso, la Justicia Federal de Lomas de Zamora avanza con la investigación. Tres personas fueron detenidas, entre ellas Thiago Román Florentín, un joven de 22 años identificado como militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). La propia agrupación confirmó su identidad en redes sociales y exigió su liberación. “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!”, reclamaron, al tiempo que denunciaron que la visita de Milei en plena campaña era parte de una “farsa electoral”.

También fue identificado Diego Martín Paz, barrabrava disidente del club Arsenal de Sarandí, con antecedentes por portación ilegal de armas y resistencia a la autoridad, y José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, señalado como el hombre que bloqueó el paso de la comitiva presidencial en pleno centro de Lomas. Sin embargo, la fiscal a cargo decidió no avanzar judicialmente contra este último.

Los dos episodios consecutivos encendieron las alarmas en el oficialismo, que teme que la violencia callejera empañe los últimos tramos de la campaña. En el Gobierno aseguran que se trató de acciones organizadas por sectores opositores y responsabilizan directamente a agrupaciones kirchneristas y a dirigentes provinciales. En paralelo, desde sectores de la oposición cuestionan el despliegue de seguridad y advierten sobre la creciente tensión en los actos libertarios.

A tres días de las elecciones en Corrientes, y en medio de un clima político atravesado por denuncias de corrupción, protestas sociales y actos interrumpidos por hechos violentos, la estrategia de LLA se concentra en transmitir una imagen de víctima frente a lo que califican como “ataques organizados”. El desafío para el oficialismo será llegar a las urnas sin que nuevos incidentes alteren el tramo final de la campaña.