Ante más de 300 estudiantes, el Concejo Municipal de Rafaela sesionó en el Colegio San José



Los concejales se trasladaron hasta la institución educativa para tratar y votar los seis proyectos que formaron parte del orden del día.

Este jueves por la mañana, la tradicional sesión ordinaria del Concejo Municipal de Rafaela se trasladó hasta el salón de educación física del Colegio San José, en el marco de los festejos por el centenario del establecimiento.

Lisandro Mársico, presidente del órgano legislativo local fue quién le dió la bienvenida a todos los presentes: “Esta sesión es un homenaje a los 100 años de la escuela y lo hacemos en el marco de un programa institucional con el objetivo de sesionar fuera de la sala de sesiones. En su momento participamos del acto y nos había quedado pendiente este encuentro”.

Formaron parte de la asamblea directivos, docentes y alumnos de 3º, 4º y 5º año de las diferentes modalidades de la institución educativa.

El primer proyecto en presentarse fue la Declaración de Interés Municipal para el 130º aniversario de la Banda Municipal de Música. Los concejales la destacaron por su valiosa contribución al desarrollo cultural, educativo y social de la ciudad.

La agrupación artística fue creada en el año 1895, a lo largo de su extensa trayectoria ha sido protagonista en actos oficiales, celebraciones patrias, eventos comunitarios, festivales y actividades escolares, convirtiéndose en un símbolo del patrimonio cultural rafaelino. De igual manera, ha sido semillero de formación musical para generaciones de músicos locales, muchos de los cuales han continuado sus carreras profesionales en ámbitos académicos, orquestales y populares.

La concejal Carla Boidi fue la encargada de hacer entrega de este importante reconocimiento al grupo de músicos que la integran.

En segunda instancia, se aprobó una minuta de comunicación en la cuál se solicita información sobre los operativos realizados durante 2025 tendientes a verificar el cumplimiento del artículo 26 de la ordenanza Nº 3665, relacionado a las faltas contra las normas de tránsito, principalmente conducir utilizando celulares, tanto hablando como enviando mensajes de texto. Requieren cantidad y detalle de actas labradas durante este tipo de infracción.

Por otra parte, instan al Ejecutivo que informe en sobre el servicio de acompañamiento vial para vehículos categoría N° 2 y/o que transporten cargas generales. Consultan cantidad de servicios prestados en el año y promedio mensual, recaudación por dicho concepto, cantidad y descripción de empresas o particulares usuarios del servicio.

Otro de los pedidos de informe tiene como objetivo conocer los procedimientos llevados a cabo ante los reiterados ataques a transeúntes por parte de un perro en Avenida Mitre, a metros del cruce con calle Victor Manuel. Asimismo, requieren que se instruya a las autoridades para la aplicación de la normativa local y provincial vigente, garantizando un abordaje eficaz que resguarde la seguridad de los vecinos y el cumplimiento de la tenencia responsable de animales.

Posteriormente, los concejales le otorgaron tratamiento legislativo a un proyecto para modificar los artículos 29 y 30 de la ordenanza Tributaria Nº 5571. En ambos puntos se fijan las tasas de interés con las que se actualizan las deudas por derechos, tasas, contribuciones, anticipos, recargos y multas que no se abonen dentro del plazo previsto así como también para los regímenes de regularización y planes de facilidades de pago.

Es por este motivo que, a través de un nuevo proyecto se intentan modificar los 2 artículos relacionados a la actualización de deudas y a los regímenes de regularización tributaria.

Por último, los ediles aprobaron una serie de modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ejecutivo en relación al Presupuesto 2025.

Al finalizar la sesión, los concejales dialogaron con los estudiantes presentes quiénes se mostraron muy interesados en los diferentes temas que se trataron a lo largo del encuentro.