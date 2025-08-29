El oficialismo se puso las pilas y bajaron los intereses resarcitorios sobre las deudas municipales

RAFAELA R24N
hoy

El bloque de concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe, Augusto Rolando, Alejandra Sagardoy, Lisandro Mársico, Ceferino Mondino, Mabel Fossatti y Carla Boidi, logró reducir los intereses resarcitorios que la Municipalidad de Rafaela aplica a los contribuyentes que no abonan en término derechos, tasas, contribuciones, anticipos, recargos, multas y demás tributos (exceptuando aquellos regidos por normativas especiales).

Actualmente, la tasa de interés se fija en un 5% mensual, porcentaje que resulta excesivo en el contexto económico actual, caracterizado por la estabilización y la tendencia a la baja de la inflación. Según los principales indicadores de la macroeconomía nacional, el Índice de Precios al Consumidor se ubica en torno al 2% mensual, lo que vuelve necesaria una actualización de los valores que se aplican en la ciudad.

En este marco, se propone reducir la tasa del 5% al 2,5%, con el objetivo de adecuar la normativa a la realidad económica y brindar un alivio a los contribuyentes.

Además, se prevé una modificación en los Regímenes de Regularización Tributaria y Planes de Facilidades de Pago, destinados a los contribuyentes que demuestran voluntad de cumplir con sus obligaciones. En este punto, se incorpora una reducción escalonada de los porcentajes, con el fin de facilitar el acceso a planes de pago y promover el cumplimiento ciudadano.

Asimismo, el proyecto establece que los intereses aplicados a las deudas en gestión judicial se reduzcan del 5% al 3,5%, generando condiciones más justas y equilibradas para los contribuyentes de la ciudad.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE