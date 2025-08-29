El oficialismo se puso las pilas y bajaron los intereses resarcitorios sobre las deudas municipales

El bloque de concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe, Augusto Rolando, Alejandra Sagardoy, Lisandro Mársico, Ceferino Mondino, Mabel Fossatti y Carla Boidi, logró reducir los intereses resarcitorios que la Municipalidad de Rafaela aplica a los contribuyentes que no abonan en término derechos, tasas, contribuciones, anticipos, recargos, multas y demás tributos (exceptuando aquellos regidos por normativas especiales).

Actualmente, la tasa de interés se fija en un 5% mensual, porcentaje que resulta excesivo en el contexto económico actual, caracterizado por la estabilización y la tendencia a la baja de la inflación. Según los principales indicadores de la macroeconomía nacional, el Índice de Precios al Consumidor se ubica en torno al 2% mensual, lo que vuelve necesaria una actualización de los valores que se aplican en la ciudad.

En este marco, se propone reducir la tasa del 5% al 2,5%, con el objetivo de adecuar la normativa a la realidad económica y brindar un alivio a los contribuyentes.

Además, se prevé una modificación en los Regímenes de Regularización Tributaria y Planes de Facilidades de Pago, destinados a los contribuyentes que demuestran voluntad de cumplir con sus obligaciones. En este punto, se incorpora una reducción escalonada de los porcentajes, con el fin de facilitar el acceso a planes de pago y promover el cumplimiento ciudadano.

Asimismo, el proyecto establece que los intereses aplicados a las deudas en gestión judicial se reduzcan del 5% al 3,5%, generando condiciones más justas y equilibradas para los contribuyentes de la ciudad.